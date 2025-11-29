Oblak vuelve al once atlético, Julián Alvarez rota y Cazorla sale de inicio en el Oviedo

El once de Diego Simeone está compuesto por el portero Jan Oblak; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet y David Hancko; los medios Nico González, Koke Resurrección, Álex Baena y Conor Gallagher; y los delanteros Antoine Griezmann y Alexander Sorloth.

En el Oviedo, Luis Carrión cuenta de inicio con Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Rahim Alhassane; Leander Dendocker; Santiago Colombatto, Santi Cazorla, Haissem Hassan; Salomón Rondón y Fede Viñas.