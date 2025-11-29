29 de noviembre de 2025 - 15:55
Oblak vuelve al once atlético, Julián Alvarez rota y Cazorla sale de inicio en el Oviedo
Madrid, 29 nov (EFE).- El portero Jan Oblak, ya recuperado de unas molestias, y el defensa Marc Pubill, por primera vez en esta temporada, salen de inicio en el Atlético de Madrid en el partido de este sábado contra el Oviedo, con descanso de inicio para Julián Alvarez, José María Giménez, Pablo Barrios y Giuliano Simeone, frente a un rival en el que Santi Cazorla forma como titular.
El once de Diego Simeone está compuesto por el portero Jan Oblak; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet y David Hancko; los medios Nico González, Koke Resurrección, Álex Baena y Conor Gallagher; y los delanteros Antoine Griezmann y Alexander Sorloth.
En el Oviedo, Luis Carrión cuenta de inicio con Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Rahim Alhassane; Leander Dendocker; Santiago Colombatto, Santi Cazorla, Haissem Hassan; Salomón Rondón y Fede Viñas.