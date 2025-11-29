Torrent dice que Sergio Ramos está metido en ganar el título, no en salir de Monterrey

"Ahora no toca hablar de todo eso. Debemos esperar a que termine el torneo. Él está muy concentrado en ganar este campeonato, igual que nosotros, lo vimos hoy con la actuación que tuvo, ahora me ocupa el rival que nos vendrá en la semifinal", dijo el técnico luego de eliminar al América en los cuartos de final.

Monterrey perdió este sábado por 2-1 en el partido de vuelta, pero avanzó a las semifinales con un global de 3-2, luego de que en el juego de ida del miércoles pasado se impuso por 2-0.

Torrent salio al paso de las conjeturas que dan como inminente la salida de Ramos tras el final de la competición.

"Todas son especulaciones. Nadie sabe qué va a pasar, ni yo sé que sucederá conmigo", dijo al final del partido en el que Ramos hizo una barrida salvadora en la última llegada de América para evitar un remate a la puerta.

En un partido de alta intensidad, América anotó gracias al estadounidense Alejandro Zendejas y al colombiano José Raúl Zúñiga.

Monterrey, que sufrió la expulsión del argentino Jorge Rodríguez, marcó a través de su compatriota Germán Berterame.

Torrent destacó el planteamiento de América, que obligó a su equipo a meterse atrás.

"Me gustaron algunos tramos de la primera parte, pero teníamos que atacar más, no somos un equipo diseñado para defender, nos gusta tener el balón, pero el mérito en el primer tiempo fue del América al ser muy agresivo, no nos dejó jugar", declaró.

El ex entrenador del Galatasaray turco y el Flamengo brasileño se declaró feliz porque a pesar de jugar con uno menos en la parte final, su equipo tuvo el carácter para anotar.

"Me llevo una alegría tremenda. Sabíamos que teníamos que luchar hasta el final; refrescamos las bandas, luego vino la expulsión, pero tuvimos los recursos para marcar ese tanto al final", concluyó.