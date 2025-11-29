Xabi: “A pesar de lo que suene y quieran, somos muy sólidos”

“Yo siempre he sentido que el equipo estaba muy unido, con el objetivo claro. Si queremos llegar a abril y mayo con posibilidades tenemos que estar muy conectados en el día a día; estando juntos en los momentos malos también. Tenemos una buena comunicación y conexión. A pesar de todo lo que suene y lo que quieran, nosotros somos muy sólidos desde dentro”, dijo en rueda de prensa.

Unas críticas que llegaron tras una derrota en Anfield y dos empates, en las visitas a Elche y Rayo que dejó atrás con una victoria ante Olympiacos y ahora busca continuar la buena dinámica en Liga.

“Sabemos que es un partido, después del último de Atenas, que en Liga necesitamos ganar fuera de casa. El calendario ha sido curioso, con tantos partidos consecutivos fuera de casa entre Liga y Champions. Mañana necesitamos un gran partido y una buena victoria para seguir ahí arriba. El equipo está bien, recuperando lesionados, y llegamos en mejores condiciones”, declaró.

“Necesitamos continuidad. Hemos tenido buenas fases, pero nos ha faltado un partido redondo, con control, dominio… con constancia en el juego. Sobre todo en la fase defensiva hemos ido creciendo, aunque no estoy contento con alguna cosa que podemos mejorar por los goles encajados en los últimos partidos. Pero vamos a hacerlo mejor. Y con balón estamos en fase de mejora en la construcción y ese es el camino”, continuó.

“La idea siempre ha sido la misma. Hemos tenido algunos desajustes, pero queremos seguir siendo agresivos, protagonistas e intensos para recuperar el balón”, completó.

Un Xabi Alonso que confirmó las vueltas atrás lesión de Rüdiger, Mastantuono y Militao y que emplazó al mismo domingo para saber si podrá contar o no con Asencio, baja en el entrenamiento de este sábado por gastroenteritis.

Sobre el argentino Mastantuono, baja desde el 1 de noviembre, destacó que necesitaba parar para no agravar así su pubalgia.

“Está mejor. La pubalgia requiere sus frases. Ya ha podido entrenar diez días sin molestias. Estaba sufriendo un poco en el campo y por eso decidimos parar. Ahora está entrenando sin molestias y sin dolor. Es uno más y se tiene que incorporar a la dinámica”, señaló.

Por otro lado, ponderó su relación con Jude Bellingham y la confianza que está recuperando Trent Alexander-Arnold.

“Tengo muy buena comunicación y relación con él. Bellingham es un top mundial con ganas de mejorar y aprender, de ser eficiente con el gran potencial que tiene. Me gustan los jugadores con curiosidad, con ganas de venir a preguntar qué puede hacer mejor. Él encaja en diferentes perfiles”, explicó sobre el centrocampista.

“Todavía vamos a ver a un mejor Trent. Es muy positivo que después de la lesión haya podido hacer 90 minutos contra Elche y Olympiacos. Le necesitamos. Se está adaptando y es normal, pero él se siente a gusto ahora. Y son buenas noticias que se sienta mejor”, declaró.

Por último, señaló la vuelta de Ferland Mendy en ‘Champions’ tras no tener minutos desde el 26 de abril por lesión, como una gran noticia.

“Me dejó muy buen sabor de boca. Era su primer partido con nosotros. Tras una larga lesión no era incógnita pero no sabía en qué punto podía estar compitiendo. Y lo hizo muy bien, con un alto grado de competitividad. Es un gran defensor que te da mucha seguridad y estabilidad. Es una gran noticia su vuelta”, dijo.