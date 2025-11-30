0-2. El Brighton se engancha a Europa

El belga anotó su segundo tanto en Premier al superar a su compatriota Matz Sels con una sutil definición justo antes del descanso.

Los visitantes resistieron el ataque de los de Sean Dyche, que generaron muchas ocasiones, pero solo tiraron a puerta dos veces en el segundo tiempo.

En los últimos minutos del partido, Stefanos Tzimas aprovechó un fallo clamoroso de Morato, que se equivocó en la cesión a su portero y provocó el segundo tanto.

Con esta victoria, el Brighton se coloca en puestos europeos al ocupar la quinta plaza con 22 puntos tras ganar sus últimos tres encuentros.

Eel Nottingham Forest se mantiene fuera del descenso con doce puntos y cortó su buena racha tras ganar al Leeds United y al Liverpool en las dos jornadas anteriores.