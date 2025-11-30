Azpilicueta, eje de la defensa del Sevilla; Deossa y Pablo García, novedades en el Betis

El argentino Matías Almeyda alinea en su primer derbi como entrenador a Odysseas, Juanlu, Azpilicueta, Marcao, Carmona, Sow, Mendy, Peque, Ejuke, Alfon y Akor Adams.

Por su parte, el Betis del chileno Manuel Pellegrini salta al Sánchez Pizjuán con el once formado por Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín, Marc Roca, Fornals, Pablo García, Deossa, Abde y Cucho Hernández.