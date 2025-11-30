30 de noviembre de 2025 - 11:25
Azpilicueta, eje de la defensa del Sevilla; Deossa y Pablo García, novedades en el Betis
Sevilla, 30 nov (EFE).- El central César Azpilicueta regresa este domingo, tras superar una lesión muscular, al eje de la defensa del Sevilla en el derbi sevillano ante el Betis, que salta al Ramón Sánchez Pizjuán con las principales novedades de salida del colombiano Nelson Deossa y el canterano Pablo García.
El argentino Matías Almeyda alinea en su primer derbi como entrenador a Odysseas, Juanlu, Azpilicueta, Marcao, Carmona, Sow, Mendy, Peque, Ejuke, Alfon y Akor Adams.
Por su parte, el Betis del chileno Manuel Pellegrini salta al Sánchez Pizjuán con el once formado por Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín, Marc Roca, Fornals, Pablo García, Deossa, Abde y Cucho Hernández.