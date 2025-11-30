Courtois, Militao, Rüdiger, Fran García y Bellingham vuelven al once para visitar Girona

Courtois, baja contra el Olympiacos por una gastroenteritis, Éder Militao y Rüdiger, ya recuperados de sus lesiones, y Fran García y Bellingham, suplentes en el triunfo del miércoles en Grecia, vuelven a la titularidad en detrimento de Andriy Lunin, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga.

Rüdiger, baja por lesión desde septiembre, jugará su segundo partido de la actual temporada.

Xabi Alonso formará de inicio con Courtois; Trent, Éder Militao, Rüdiger, Fran García; Tchouameni; Valverde, Arda Güler; Bellingham; Vini Jr. y Mbappé, con la necesidad de volver a vencer en LaLiga porque el equipo ha enlazado dos empates y ha bajado a la tercera plaza tras las victorias del Barcelona y el Villarreal.

Míchel Sánchez jugará con Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Arnau, Alex Moreno; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Ounahi, Bryan Gil; y Vanat.

El equipo catalán buscará dar la sorpresa y ganar para salir del descenso después de tres meses.