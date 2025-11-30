Fútbol Internacional
16:10

Courtois, Militao, Rüdiger, Fran García y Bellingham vuelven al once para visitar Girona

Girona (España), 30 nov (EFE).- Thibaut Courtois, Éder Militao, Antonio Rüdiger, Fran García y Jude Bellingham son las novedades de Xabi Alonso en el once del Real Madrid para el duelo de este domingo en el Estadi de Montilivi contra el Girona, que presenta la misma alineación titular del empate ante el Betis.

Por EFE

Courtois, baja contra el Olympiacos por una gastroenteritis, Éder Militao y Rüdiger, ya recuperados de sus lesiones, y Fran García y Bellingham, suplentes en el triunfo del miércoles en Grecia, vuelven a la titularidad en detrimento de Andriy Lunin, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga.

Rüdiger, baja por lesión desde septiembre, jugará su segundo partido de la actual temporada.

Xabi Alonso formará de inicio con Courtois; Trent, Éder Militao, Rüdiger, Fran García; Tchouameni; Valverde, Arda Güler; Bellingham; Vini Jr. y Mbappé, con la necesidad de volver a vencer en LaLiga porque el equipo ha enlazado dos empates y ha bajado a la tercera plaza tras las victorias del Barcelona y el Villarreal.

Míchel Sánchez jugará con Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Arnau, Alex Moreno; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Ounahi, Bryan Gil; y Vanat.

El equipo catalán buscará dar la sorpresa y ganar para salir del descenso después de tres meses.