El arte y la identidad xeneize transforman Barcelona en un refugio que celebra a Maradona

La muestra Boca+Arte, inaugurada el 25 de noviembre coincidiendo con el quinto aniversario del fallecimiento del 'Pelusa', celebra a un ícono que, para muchos, trascendió el fútbol y se convirtió en un legado cultural, emocional y mítico.

Desde el primer paso, el ruido del tráfico y la multitud en pleno Gran Vía, donde se encuentra el Consulado de los más de 180.000 argentinos residentes en la capital catalana, contrasta con el silencio del interior, solo interrumpido por un solemne hilo musical que reproduce cánticos de la afición de Boca Juniors.

Iniciada en 2022 con artistas que destacaban en redes sociales, la iniciativa se materializó en 2023 con su primera exposición en el Centro Cultural San Martín de Buenos Aires, y ahora aterriza en Barcelona.

"En mi algoritmo de Instagram aparecían muchos artistas vinculados a Boca Juniors, pero todos existían únicamente en el mundo digital; ninguno había producido obra física. Así que decidimos invertir el proceso: empezamos en el ámbito digital y luego los trasladamos al mundo físico, convirtiendo su presencia online en obra tangible", destaca la directora de la exposición, Camila Rabinovich.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La bienvenida al recorrido incluye un reclinatorio con estampitas del 'Pelusa', velas, rosarios, camisetas y amuletos recopilados por los organizadores, acompañado de un vídeo que repasa sus momentos futbolísticos más memorables, incluida la histórica 'Mano de Dios' y su gol contra Inglaterra en el Mundial de 1986.

La muestra explora la figura de Maradona desde múltiples perspectivas: su destreza en el campo, su carisma y su humanidad, recreándolo como lo que muchos consideran un símbolo de fe, representado en composiciones donde su rostro aparece rodeado del aura de un santo.

Al cruzar la puerta de la 'Sala Malvina', un cubo expositivo reúne fotografías de distintos artistas que capturan la conexión entre el astro argentino y el pueblo, desde un plafón que reconstruye su vida a través de retratos de gente común, hasta la dimensión de la multitud que lo despidió en plena pandemia.

Pero la exposición no se limita a Maradona: a través de recursos multimedia, libros, retratos y fotografías se combina el arte contemporáneo con la intensidad de la afición en 'La Bombonera', así como con imágenes clásicas teñidas de azul y amarillo, los colores de Boca Juniors.

"Entender que no es solamente una obra, sino que todos hacen un conjunto que termina generando un sentido de pertenencia, que es el mismo club, el barrio y la identidad argentina", añade Rabinovich.

Ninguno de los más de 50 trabajos expuestos ha sido seleccionado al azar, tampoco lo ha sido la fecha de cierre: la muestra estará abierta al público hasta el 12 de diciembre, coincidiendo con el Día del Hincha de Boca.

En definitiva, una construcción donde confluyen nostalgia y cercanía, un espacio en el que el arte se convierte en puente entre la admiración y el recuerdo, poniendo en escena a Maradona y la pasión colectiva de un barrio, un club y una identidad que trasciende generaciones y kilómetros de distancia.