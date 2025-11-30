El Deportivo y el Racing mantienen el pulso el frente de la tabla

Una batalla por la primera plaza Las Palmas, que arrancó la jornada igualado a puntos con el Deportivo y el Racing, tras caer este domingo por 1-0 en su visita al campo de un Castellón, que cierra los puestos de promoción de ascenso.

Y es que gallegos y cántabros parecen empeñados en quitar la fama de defensiva que durante años ha perseguido a la División de Plata del fútbol español, con la suma de goles y más goles en cada uno de sus partidos.

Algo que parece más sencillo si como en el caso del Deportivo de La Coruña cuenta entre sus filas con jugadores del talento de Mario Soriano que con un magnifico pase dejó mano a mano a Juan Diego 'Stoichkov' con el portero local, para que el atacante blanquiazul firmase a los cuarenta y tres minutos 0-1.

Un marcador que se encargaron de cerrar para los visitantes una de las parejas de moda de la categoría, la formada por Yeremay, posiblemente el jugador más desequilibrante de la competición, y el delantero neerlandés Zakaria Eddahchouri, que no desaprovechó el 'regalo' de su compañero para establecer el definitivo 0-2 a falta de un minuto para la conclusión.

Dos goles a los que respondió y, de qué manera, el Racing de Santander, que goleó este domingo por 4-0 al Eibar de la mano de un inspirado Iñigo Vicente, que dejó claro ante el conjunto 'armero' que posee una de las mejores, sino la mejor, diestras de la categoría.

Si a los treinta y seis minutos Vicente abrió el marcador para los locales con un potente y preciso disparo desde la frontal del área, siete minutos más tarde el jugador del Racing volvió a demostrar su precisión en el golpeo de balón con un saque de esquina que Asier Villalibre, el máximo goleador de la categoría, cabeceó a las redes.

Pero Iñigo Vicente, que contabiliza ya diez asistencias de gol en la presente camapaña, no se conformó y a los cuatro minutos del inicio de la segunda mitad botó otro magnífico córner para que Javi Castro de cabeza encarrilará un triunfo que se encargó de cerrar en el setenta y ocho Marco Sangalli (4-0).

Cuatro tantos que no sirvieron, sin embargo, para que los de José Alberto López arrebatasen el liderato al Deportivo de La Coruña, que conservará la primera plaza gracias a su mejor diferencia de goles.

Gol fue precisamente lo que le falto a Las Palmas en su visita a Castalia donde los de Luis García carecieron del acierto necesario para aprovechar algunas de las ocasiones que generaron.

Todo lo contrario que el Castellón que se alzó con los tres puntos en juego con un gol (1-0) de Israel Suero que culminó a los setenta y seis minutos una eléctrica jugada del congoleño Brian Cipenga por la izquierda con un potente disparo desde el interior del área.

Un resultado que relegó a Las Palmas, que no perdía en Liga desde el pasado 27 de septiembre cuando cayó por 0-1 en el estadio de Gran Canaria ante el Almería, a la cuarta posición con tres puntos menos que el Deportivo de La Coruña y el Racing de Santander.

La misma distancia que separa al Almería, que se aupó a la tercera plaza, de los dos primeros clasificados, tras ser incapaz de pasar el sábado del empate (0-0) en casa con el Huesca, que se convirtió en el primer equipo en dejar sin marcar a los de Rubi en la presente temporada.

Por su parte, el Burgos, quinto clasificado, continuará una jornada más firmemente asentado en los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias de ascenso, pese a perder el sábado por 1-0 ante el sorprendente Ceuta.

El conjunto 'caballa', que ascendió este año a LaLiga Hypermotion, confirmó su condición como la gran revelación de este inicio de campaña, tras doblegar al cuadro burgalés con un gol de Matos en la primera mitad, que permitió a los de José Juan Romero, octavos, situarse a tan sólo un punto de los puestos de promoción.

Zona noble de la tabla que todavía queda lejos para el renacido Zaragoza, que continuará ocupando la última plaza, eso sí, ya a tan sólo tres puntos de la salvación, tras encadenar su tercera victoria consecutiva al imponerse este domingo por 3-2 a un Leganés que acabó con nueve jugadores por las expulsiones de Marvel, en la primera mitad, y el caboverdiano Duk en la prolongación del segundo tiempo.