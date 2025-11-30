El Inter de Messi aplasta a New York City

El argentino Tadeo Allende fue el héroe de la clasificación al convertir un triplete de goles, mientras su compatriota Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia redondearon la manita para el 5-1 del Inter Miami sobre New York City.

Messi, que dio la asistencia del tanto de Silvetti, tendrá su primera oportunidad de coronarse campeón de la MLS en la final que se jugará el 6 de diciembre en la cancha del Inter contra el Vancouver Whitecaps, del paraguayo Andrés Cubas.

El triunfo le entregó al Inter su primer título de la Conferencia Este, que celebró a lo grande con los casi 22.000 aficionados en Fort Lauderdale (afueras de Miami) e invitados especiales como el español Carlos Alcaraz, que vibró con cada gol sentado detrás del banco de Javier Mascherano. El número uno del tenis mundial le entregó después el trofeo de campeón del Este al capitán Messi.

“Hoy el club es campeón de conferencia, que no es un hecho menor, pero el plato gordo será el sábado”, recordó Mascherano. “Es el partido que soñábamos a inicios de temporada, una final en nuestra casa ante nuestra gente”.

En su sexta temporada de vida en la MLS, el Inter está a un paso de cumplir su promesa de dominar el fútbol norteamericano que realizó con el sonado fichaje de Messi a mediados de 2023. “Tenemos una idea clara de hacer historia con este club (...) Vine a este club para ganar títulos” , declaró el argentino Rodrigo De Paul, última figura en unirse al proyecto procedente del Atlético Madrid. AFP