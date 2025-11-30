Las peñas del Atleti homenajean a dos leyendas brasileñas: Pereira y Leivinha

Al acto asistieron también exjugadores de distintas generaciones como Adelardo, Rodri, Rubio, Solozabal, Bermejo, Pedraza u Orozco, entre otros, exdirectivos del club y la hija de Luis Aragonés, María José. Su padre fue fundamental a la hora de los fichajes hace ahora 50 años, en el verano de 1975.

Pereira, que señaló que tuvo la suerte de ganar seis trofeos Ramón de Carranza cuando éste tenía un gran prestigio, y recordó que su primera visita a España fue a Cádiz en 1969, quiso tener presente a otro mito, Luis Aragonés, "uno de los mejores entrenadores de mi vida y una gran persona".

Bromeó el internacional paulista con el fichaje llevado a cabo por Aragonés. "Nos fichó por contraste", explicó entre las risas del público, ya que Leiva es rubio, y él, negro.

Relató cómo le miraba el mítico entrenador y seleccionador nacional desde el banquillo cuando él, un defensa, intentaba pasar del centro el campo. "Le miraba, me miraba y me iba para atrás", reveló.

"Pasamos unos años preciosos", rememoró el brasileño, que puso de relieve anécdotas como la de cuando acabó en la estación ferroviaria de Irún, junto a Joao, porque al delegado de equipo, Carlos Peña, se le había olvidado despertarlos en un tren coche cama camino de un partido. "Eso, sí, con traje y corbata", ironizó.

Por su parte, Leiva no pudo viajar a Madrid desde Brasil, donde reside.

Roberto Solozabal, que fuera capitán del Atleti en los noventa y en el doblete de 1996, además de campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 con la selección española, destacó "lo buena persona" que es Pereira. Y Eduardo Fernández, presidente de la Unión Internacional de Peñas del Atlético, dijo que "ambos son dos leyendas con mayúsculas".

Joao y Luiz, afincado en Madrid desde hace años y habitual en el palco en los partidos del Metropolitano, son dos imágenes icónicas en más de un siglo de historia rojiblanca, 122 años en concreto, y representan, junto a otros jugadores, parte de una década gloriosa, la de los setenta.

Internacionales los dos, llegaron a España procedentes del Palmeiras de Brasil y fueron fichados por el Atleti tras ganar un Trofeo Ramón de Carranza al Real Madrid. Seguramente, además de su calidad, el triunfo ante el rival blanco allanó el camino de los americanos para llegar al Vicente Calderón.

Luiz, aparte de por su gran calidad y frialdad a la hora de sacar el balón jugado desde la defensa -lo hacía riéndose en muchas ocasiones- y de poner a Luis Aragonés, muy nervioso, figura entre los iconos rojiblancos por un collar verde de bolitas que llevaba en el cuello cuando jugaba o por cambiar sus pantalones con un jugador del Nantes tras un partido de la entonces Copa de Europa en el Vicente Calderón.

Pereira, nacido en Bahía de Juazeiro, en el estado de Bahía, el 21 de junio de 1949, sumó con los colchoneros la Copa del Rey de 1976 y la Liga de 1976-77. Vistió de rojiblanco en 143 encuentros oficiales, en los que marcó 14 goles.

Luiz es el defensa que más tantos ha marcado con la camiseta verde del Palmeiras.

Joao, por su parte, fue un delantero de extraordinaria calidad e inventor de un regate que le hizo famoso: la "bicicleta".

"Pasaba el pie derecho por la pelota y después salía por la izquierda. En España no lo conocían mucho, pero luego se convirtió en una cosa más común y la defensa sabía por dónde iba. Intenté hacerla por otro lado, pero no lo conseguía. Parece que es un don natural que la persona tiene y no sirve querer cambiarlo", recordaba en 2016 en una entrevista con la Agencia EFE en Brasil.

El brasileño, que también destacó por su excelso remate de cabeza, una cualidad que, según dijo, le daba más potencia a su juego, entró por la puerta grande del Vicente Calderón al marcar tres tantos a la UD Salamanca en la que el portero era el argentino Jorge D´Alessandro, quien posteriormente entrenaría al Atleti.

Leiva, nacido el 11 de septiembre de 1949 en Sao Paulo, estuvo desde 1975 a 1979 en el Atlético de Madrid, casi los mismos que su compatriota y compañero de homenaje de este domingo.