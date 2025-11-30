Pellegrini: "Un buen partido en la fase defensiva, espiritual y en general"

"El derbi es el derbi. Normalmente son partidos de esa naturaleza, ninguno quiere cometer errores", aseveró el técnico bético de una victoria que consideró la mejor celebración por su renovación por el equipo bético hasta 2027 anunciada en las vísperas del encuentro.

Explicó que en el segundo tiempo bajaron "un poco las revoluciones", hicieron dos goles y tuvieron "más opciones" que los del argentino Matías Almeyda.

Sobre la titularidad de Pablo García, apuntó que era "el que mejor podía sustituir" a Antony dos Santos, sancionado, y "respondió dentro de lo que se esperaba de él: está comenzando y tiene muy buenas cualidades. Todavía le falta para estar en la élite pero con estos partidos se va haciendo", explicó.

"Tuvimos cuatro bajas muy importantes, lo dijimos antes, hay un plantel y nunca nos lamentamos por los que no están si no que exigimos a los que están", aseveró Pellegrini, para quien "la idea futbolística" que trata "de inculcar es independiente de los nombres" y "hay que tener confianza de que, a cualquier campo" que vayan, van "a intentar ganar el partido".

Dijo que "el plantel está muy comprometido e involucrado" y "no hay equipo A y equipo B: partido a partido vamos intentando ver quiénes están mejor. Me gustó mucho la personalidad del equipo", mantuvo.

Del rival, dijo que "una cosa es que esté pasando un momento complicado, pero el Sevilla es un buen equipo"; y sobre la suspensión, reconoció que no la querían "porque quedaban dos o tres minutos" y "era mucho peor ir para adentro".

"Empezaron a caer todo tipo de proyectiles dentro del terreno de juego. Tiene que haber una rivalidad deportiva, creo que no es correcto empezar a tirar objetos. El árbitro dijo que reglamentariamente no podíamos seguir. No pasó después nada y supimos mantener el resultado: el triunfo, dedicado a toda la gente del Betis, que se lo merecía", afirmó.