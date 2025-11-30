Villalibre prolonga su racha goleadora y se sitúa líder en solitario

Villalibre, que firmó su cuarto gol en las cuatro últimas jornadas, volvió a demostrar su condición de excelente cabeceador al enviar a las redes a los cuarenta y tres minutos un saque de esquina botado por Iñigo Vicente.

Un testarazo que permitió al atacante del Racing de Santander aventajar en un tanto al jugador del Almería Adrián Embarba, que ocupa la segunda posición con un total de nueve dianas, tras no marcar esta jornada en el choque que enfrentó al equipo andaluz con el Huesca y que concluyó con 0-0.

Quien si marcó fue el delantero neerlandés del Deportivo de La Coruña, Zakaria Eddahchouri, que cerró el sábado el triunfo (0-2) del conjunto gallego en al campo del Albacete al culminar a los ochenta y nueve minutos un contragolpe conducido por Yeremay.

-- Clasificación tras la disputa de la 15ª jornada:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Con 10 goles: Villalibre (Racing Santander)

- Con 8 goles: Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña)

- Con 7 goles: Arribas (4p) (Almería); Fuentes (Córdoba); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander); Dubasin (BEL) (2p) (Sporting Gijón).

- Con 6 goles: Agus Medina (Albacete); Yeremay (1p) (Deportivo); Carlos Fernández (1p) (Mirandés); Andrés Martín (2p) (Racing Santander); Carrera (Real Sociedad B).

- Con 5 goles: Puertas y Jon Morcillo (1p) (Albacete); Marcos Fernández (Ceuta); Martón (1p) (Eibar); Ale García (Las Palmas); Rafa Rodríguez (Málaga); ; Gelabert (1p) (Sporting Gijón).

- Con 4 goles: Villahermosa y Min-su (KOR) (Andorra); David González (2p) y Fer Niño (Burgos); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Cala (1P) (Castellón); Manu Justo (1p) (Cultural); David Mella (Deportivo); y Jorge Pascual (Granada); Lukovic (SRB) (Las Palmas); Chupe y Adrián Niño (Málaga); Gonzalo Petit (URU) (Mirandés).

- Con 3 goles: Chirino (NED) (Almería); Lautaro (URU) (1p); Mateo Mejía (COL) (1p) (Burgos); Cipenga (CGO), Camara (GUI), Jakobsen (DEN) y Suero (Castellón); Rubén Díez (3p) y Matos (Ceuta); Jacobo González (1p) (Córdoba); Luis Chacón (Cultural); Mario Soriano (Deportivo); Alemañ (Granada); Enol (Huesca); Duk (CVE) y Diego García (2p) (Leganés); Jauregi (1p) (Málaga); Peio Canales, Iñigo Vicente y Sangalli (Racing); Astiazaran (Real Sociedad B); Juan Otero (COL) (1p) (Sporting); Latasa (2p), Amath (SEN) y Chuki (1p) (Valladolid).

- Con 2 goles: Escriche, Jefté y Lazo (Albacete); Leo Baptistao (BRA), Nico Melamed, Lopy (SEN) y Puigmal (Almería); Gael Alonso (Andorra); Curro (1p), Appin (FRA), Grego Sierra y Mario González (1p) (Burgos); Ocampo (URU) (Cádiz); Dalisson (Córdoba); Diego Collado, Paco Cortés y Ribeiro (BRA) (Cultural); Luismi Cruz y Stoichkov (Deportivo); Arbilla y José Corpas (1p) (Eibar); Faye (SEN), Sola y y José Arnáiz (Granada); Sergi Enrich y Sielva (2p) (Huesca); Miguel de la Fuente, Naim García, Duk (CVE), Diego García (1p), Alex Millán y Diawara (GUI) (Leganés); Iván Gil, Enrique Clemente y Mika Mármol (Las Palmas); Rafa Bauza (Mirandés); Javi Castro (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Ochieng (KEN), Daniel Díaz y Peru Rodríguez (1p) (Real Sociedad B); Gaspar (Sporting); Peter Federico (DOM) (Valladolid); Dani Gómez, Soberón, Kodro (BIH) (Zaragoza).

- Con 1 gol: Bonini (ITA), Alex Muñoz, Thalys y Arnau (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta, Alex Calvo y Nieto (Andorra); Florian Miguel (FRA) y Atienza (Burgos); García Pascual, Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa y Diakité (Cádiz); Sienra (ARG), Barri, Mamah (NIG), Doué (FRA), Mabil (AUS), Douglas (BRA) (1p), Pablo Santiago y Alberto Jiménez (Castellón); Koné (CIV), Obeng (GHA), Youness (MAR), Konrad (USA), Zalazar y Marcos Fernández (Ceuta); Kevin Medina, Vilarrasa, Carracedo (1p), Rubén Alves, Requena y Diego Bri (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG) y Barzic (Cultural); Escudero, Samuele Mulattieri (ITA), Barcia y Quagliata (ITA) (Deportivo); Álvaro Rodríguez, Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Jon Bautista, Adu Ares y Nolaskoain (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Alcaraz, Oscar Naasei (GHA) y Lama (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Liberto, Daniel Luna (COL), Ntamack (FRA), Pulido y Kortajarena (1p) (Huesca); Barcia, Pejiño y Manu Fuster (Las Palmas); Roberto López y Rubén Peña (Leganés); Dani Lorenzo, Larrubia, Lobete y Einar (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí y Varela (Mirandés); Gustavo Puerta (COL), Facu González (URU) y Maguette Gueye (SEN) (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Jon Balda, Lebarbier (FRA) y Osazuwa (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Guille Rosas y Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer, Marcos André (BRA), Maroto, Ponceau (FRA) y Jorge Delgado (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Aguirregabiria, Bakis (TUR), Toni Moya y Francho (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba.