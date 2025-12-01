Desiré Doué recoge el testigo de Lamine Yamal con el Golden Boy 2025

Doué, de 20 años, acumuló en las votaciones 450 puntos de 500 posibles y se convirtió en el vigésimotercer Golden Boy desde el nacimiento del trofeo que se entrega al mejor jugador menor de 21 años.

El extremo galo, que conoció los resultados el mes pasado, consiguió en 2025 el triplete a las órdenes de Luis Enrique, con quien jugó 61 partidos, anotó 16 goles (uno en la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán) y dio 14 asistencias.

Un galardón que han ganado grandes jugadores como Lionel Messi (2005, Argentina), Cesc Fábregas (España, 2006), Kylian Mbappé (2017, Francia), Pedri (2021, España) o Jude Bellingham (2023, Inglaterra).

En la gala, que se celebró en la ciudad italiana de Turín, también se entregó el premio al 'Jugador de Oro', que ganó el recientemente fallecido Digo Jota y que recogió su esposa (Rute Cardoso), el premio al 'chico de oro italiano' (Pio Esposito; Inter), y el premio a la trayectoria (Lilian Thuram), entre los más destacados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estoy agradecido de haberme convertido en futbolista profesional; es el sueño de todo niño. He ganado muchos trofeos y aún quedan muchos por ganar, tanto a nivel colectivo como individual. Puedo garantizar trabajo duro y disciplina para el resto de mi carrera", apuntó Doué tras recoger el galardón.