El Real Madrid reúne su historia en el libro 'Corazón Blanco'

"Corazón Blanco es una experiencia exclusiva y emocional que captura el alma del madridismo. La obra se presenta en un espectacular estuche escultórico inspirado en la arquitectura vanguardista del nuevo estadio Bernabéu. Cada ejemplar se corona con una placa personalizable, con el nombre o mensaje personal, haciendo que cada pieza sea verdaderamente única", señaló el club en un comunicado.

En su interior, un libro de gran formato y 416 páginas, en el que el aficionado del Real Madrid "encontrará la esencia y los valores del club y podrá revivir sus grandes hitos y gestas" a través de fotografías y de documentos inéditos, que recorren la historia del Real Madrid y sus símbolos más emblemáticos.

Una selección de documentos históricos, reproducidos facsimilarmente -perfecta imitación, según la definición de la Real Academia Española-, completan el contenido del libro.

Desde la carta del rey Alfonso XIII concediendo el título de Real al club, pasando por el primer contrato de Di Stéfano o la notificación de Bernabéu a la participación del equipo en la primera Copa de Europa, hasta una carta de Florentino Pérez a Ronaldo Nazario tras su fichaje.

Cada ejemplar incluye, además, un fragmento original y numerado de las barandillas del primer estadio Bernabéu, con el escudo del Real Madrid grabado.