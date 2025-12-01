Fútbol Internacional
01 de diciembre de 2025 - 12:50

Marcelino García Toral (Villarreal), nombrado mejor entrenador de noviembre en LaLiga

Redacción deportes, 1 dic (EFE).- El técnico español del Villarreal, Marcelino García Toral, ha sido elegido 'Mejor Entrenador de LaLiga EA Sports' (Primera División española) en noviembre, tras conseguir ganar todos los partidos con su equipo y colocar al 'submarino amarillo' en tercera posición, a sólo dos puntos del líder, el Barcelona, informó este lunes la competición.

El conjunto 'groguet' venció a domicilio al RCD Espanyol por 0-2 y a la Real Sociedad por 2-3, y logró una contundente victoria ante el Rayo Vallecano por 4-0 en La Cerámica, y otro triunfo por 2-1 ante el RCD Mallorca también en casa.

El entrenador asturiano se alzó por primera vez esta temporada con el premio al Mejor Entrenador tras imponerse en la votación final al argentino Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid) y al alemán Hansi Flick (Barcelona).

Ganador de la Copa del Rey con el Valencia en 2019 y de la Supercopa de España con el Athletic Club en 2021, Marcelino acumula una vasta experiencia en los banquillos, entre los que figuran los del Sporting de Gijón, Recreativo de Huelva, Racing de Santander, Zaragoza y Sevilla, en España, además del Olympique de Marsella francés.

Esta es su segunda etapa al frente del Villarreal, equipo al que ya dirigió entre 2013 y 2016 y al que retornó a finales de 2023.

