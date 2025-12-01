Uruguay a por tres puntos vitales ante un Ecuador que quiere seguir escalando

El estadio Alfredo Víctor Viera de Montevideo será testigo desde las 18:00 hora local (21:00 GMT) de un juego que pondrá cara a cara a dos conjuntos que comenzaron las eliminatorias de maneras diferentes.

A diferencia de lo que sucedió con algunos equipos, Ecuador ya jugó tres partidos, en los que cosechó cuatro puntos que lo dejaron en la cuarta posición de la clasificación.

De acuerdo con esto, las dirigidas por Eduardo Moscoso tienen claro que una victoria como visitantes las mantendría en la parte de arriba de la tabla de posiciones.

Del otro lado, la Celeste apenas acumula una unidad, aunque ya tuvo su fecha libre y ya se enfrentó a Argentina, uno de los conjuntos más complicados del certamen.

Tras caer por la mínima en su visita a Paraguay, las dirigidas por Ariel Longo saldrán ahora a buscar una victoria en casa y probablemente lo harán con el mismo once que saltó al campo días atrás.

De esta forma, Uruguay jugaría con Agustina Sánchez, Laura Felipe, Yannel Correa, Stephanie Lacoste, Stephanie Tregartten; Alaides Paz, Pilar González, Pamela González, Juliana Viera; Wendy Carballo y Belén Aquino.

Por su parte, Ecuador lo haría con Liceth Suárez; Kerlly Real, Justine Cuadra, Mayerli Rodríguez, Jessy Caicedo; Fiorella Pico, Evelyn Burgos, Manoly Torres, Karen Flores; Milagro Barahona y Nayely Bolaños.

Así, uruguayas y ecuatorianas se verán las caras en un juego enmarcado en una cuarta jornada en la que también se jugarán los partidos Argentina-Bolivia, Venezuela-Perú y Chile-Paraguay.

Tras caer en Paraguay la Celeste buscará su primera victoria, al tiempo que las de Moscoso buscarán volver a cosechar tres puntos después de igualar 0-0 en casa ante Venezuela.

Cancha: Estadio Alfredo Víctor Viera de Montevideo.