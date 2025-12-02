0-1. Grealish amarga a Iraola

Los 'cherries', que no han ganado ninguno de sus últimos cinco encuentros, volvieron a tener mala suerte con la tecnología, que les anuló el 1-0 a Eli Junior Kroupi por fuera de juego justo antes del descanso. Una historia parecida al fin de semana cuando también el VAR les echó para atrás el 2-3 contra el Sunderland, antes de que los 'Black Cats' anotaran el 3-2 final.

En la segunda parte, Grealish culminó un contraataque y le dio los tres puntos a los de David Moyes con una gran dosis de suerte. El futbolista cedido por el Manchester City recortó hacia el interior y su disparo tocó en Bafode Diakité para cambiarle completamente la trayectoria a Djordje Petrovic, que se quedó plantado y sin poder hacer nada.

El triunfo catapulta al Everton hasta la novena posición con 21 puntos, a tres de las posiciones de Liga de Campeones, mientras que el Bournemouth, que ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos, está decimocuarto con 19 unidades.