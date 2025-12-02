Fútbol Internacional
02 de diciembre de 2025 - 19:20

Cardoso sufrió un “fuerte golpe en la rodilla”

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2393

Madrid, 2 dic (EFE).- Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, fue sustituido en el primer tiempo del partido contra el Barcelona por “un fuerte golpe en la rodilla”, según el primer diagnóstico de los servicios médicos del club rojiblanco, a la espera de las pertinentes pruebas médicas.

Por EFE

El futbolista, titular por segunda vez en los últimos tres encuentros (ya jugó de inicio el pasado miércoles contra el Inter), no pudo seguir sobre el terreno de juego del Camp Nou por ese traumatismo en la rodilla, por lo que fue reemplazado en el minuto 14 por Koke Resurrección.

Cardoso ha jugado cinco encuentros hasta ahora en su primer curso con el conjunto rojiblanco, procedente del Betis, una vez que un fuerte esguince de tobillo lo mantuvo fuera de competición durante ocho partidos, entre el 15 de septiembre y el 27 de octubre, cuando reapareció en la convocatoria de Diego Simeone.