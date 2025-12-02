Cardoso sufrió un “fuerte golpe en la rodilla”

El futbolista, titular por segunda vez en los últimos tres encuentros (ya jugó de inicio el pasado miércoles contra el Inter), no pudo seguir sobre el terreno de juego del Camp Nou por ese traumatismo en la rodilla, por lo que fue reemplazado en el minuto 14 por Koke Resurrección.

Cardoso ha jugado cinco encuentros hasta ahora en su primer curso con el conjunto rojiblanco, procedente del Betis, una vez que un fuerte esguince de tobillo lo mantuvo fuera de competición durante ocho partidos, entre el 15 de septiembre y el 27 de octubre, cuando reapareció en la convocatoria de Diego Simeone.