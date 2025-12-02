Doce minutos para el recuerdo dan a España su segunda Liga de Naciones

Le cundieron a España los días entre el duelo de Kaiserslautern y este decisivo en Madrid, pues ofreció una versión completamente distinta a la que se vio sobrepasada, especialmente en la primera parte, en territorio germano, pese al empate sin goles.

Ante una Alemania de presión menos asfixiante y en un césped rápido, ideal para su juego, el combinado de Sonia Bermúdez fluyó desde el arranque con Vicky López supliendo la baja de la lesionada Aitana Bonmatí en el once inicial.

A pesar de ese comienzo arrollador, jaleado por los gritos de los 55.843 aficionados en las gradas, más agudos de lo habitual por la numerosa presencia de niños, las visitantes no se encogieron.

Del paso por vestuarios volvieron ambos conjuntos sosegados, pero al llegar el cuarto de hora de la segunda mitad se desató un vendaval ofensivo de la Roja que despedazó a las alemanas y empujó a las de casa hacia el título, doce minutos de virtuosismo con tres goles cincelados en las bandas.

El primero fue obra de Claudia Pina, que desde la izquierda condujo hacia dentro antes de apoyarse en Mariona, quien le devolvió la pelota con una ‘pisadita’ de fútbol sala, disciplina en la que España también es vanguardia, para que la atacante definiese con un impacto seco que no pudo despejar Berger.

Siete minutos después, en el otro lado del campo, la asociación fue entre Laia Aleixandri y Vicky López, que vio espacio libre y se internó hasta el borde del área conduciendo con la derecha para lanzar un disparo con rosca usando la otra pierna ante el que nada pudo hacer la portera almeana. Un tanto de pura extremo.

El éxtasis en es estadio madrileño vivió su capítulo definitivo en el minuto 73 cuando, viajando otra vez a la izquierda, una mala entrega de Janina Minge a Giulia Gwinn la interceptó Pina para montar un contraataque que ella misma culminó con uno de esos golpeos prodigiosos que le han dado fama.

A falta de menos de veinte minutos, el trabajo de España estaba hecho. El resto fue disfrute en el Metropolitano, ‘olés’ en la grada, ovaciones a las jugadoras que salieron del campo y a las que ocuparon su lugar con los cambios.

Felicidad colectiva e ilusión, en definitiva los sentimientos que en los últimos años acompañan a la selección española.