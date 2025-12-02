El 'Chacho' Coudet cumple un año en el banquillo del Alavés

En estos 365 días, el técnico de Buenos Aires ha disputado 39 partidos, con 11 victorias, 14 empates y 14 derrotas. En este tiempo ha logrado, entre otras cosas, la permanencia de los albiazules en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), una circunstancia que le llevó a renovar su contrato el pasado verano por una temporada más, hasta junio de 2026.

A lo largo de este año, el 'Chacho' ha hecho suyo el equipo y logrado moldearlo con fichajes y pautas concretas orientadas a que el equipo babazorro sea más protagonista sobre el terreno de juego.

Respecto al balance goleador, el Alavés ha logrado en esta era de Coudet 45 goles y ha encajado 44. Pero lo que más destaca es que en las 12 primeras jornadas del curso actual, el Alavés ha logrado ser el plantel menos goleado.

"Aquí la gente siente de una manera el fútbol y va muy de la mano a cómo lo siento yo en cuanto a no negociar el esfuerzo y la actitud", explicó el técnico en una entrevista publicada por el club.

"Se ve un equipo que iguala mucho más a sus rivales", consideró el entrenador, que admitió su timidez mediática: "Los protagonistas son los jugadores, yo no me expongo. Eso ya pasó".

El exfutbolista de, entre otros, los argentinos Rosario Central, San Lorenzo y River Plate, el español Celta de Vigo y los mexicanos San Luis y Necaxa afronta en el Alavés su segunda experiencia como técnico en España, después de haber entrenado entre 2020 y 2022 al conjunto gallego en el que jugó.

Actualmente el Alavés ocupa la decimocuarta posición en la máxima categoría del fútbol español, con 15 puntos, tres más que la zona de descenso y en una cómoda zona media de la tabla.