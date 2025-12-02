El Reus, a dar la campanada ante una Real Sociedad, con buenas sensaciones

La Real, por su parte, aterriza en Reus tras caer en el descuento ante el Villarreal en lo que fue una derrota muy dura para la parroquia txuri urdin. Además, supuso el punto y final a una racha de seis encuentros, cinco de ellos en LaLiga EA Sports, sin conocer la derrota. Aún así, las sensaciones entre los donostiarras fueron buenas.

El Estadi Municipal de Reus, en Tarragona, con 4.700 localidades, se llenará para una eliminatoria a partido único que el conjunto catalán afronta con ambición a pesar del bache de resultado por el que está pasando en la liga.

El Reus encadena cuatro partidos seguidos sin ganar -su última victoria fue el 2 de noviembre ante el Atlético Baleares(4-0)-, pero se mantiene en la zona alta de la clasificación.

El conjunto catalán ocupa la cuarta plaza en el grupo 3 de Segunda Federación, en puestos de 'play-off' de ascenso, pese a ser un recién ascendido.

El equipo entrenado por Marc Carrasco atraviesa una sequía de goles, con tres partidos sin marcar, en los que acumula una derrota y dos empates.

No obstante, afrontará el partido contra la Real Sociedad apoyado por una afición que ha agotado las entradas del estadio municipal. La Copa ilusiona al club reusense, que superó en la primera ronda al Europa, de Primera Federación, en la tanda de penaltis tras empatar a dos.

"Intentaremos salir a competir y pasar la eliminatoria. El objetivo es intentar ser reconocibles y minimizar las fortalezas del rival. Pero independientemente del resultado final, es un día para que la ciudad, la afición y el club disfruten", afirmó Carrasco.

En el Reus, que tendrá la baja de Xavi Molina, destacan jugadores como Lluís Recasens, central que llegó a debutar con el Espanyol en Primera División; el extremo izquierdo Fran Carbia o el mediocentro Ramon Folch, ambos con experiencia en Segunda División.

En la Real, a pesar de la derrota ante el Villarreal, las sensaciones volvieron a ser buenas en LaLiga ante un rival de la Champions, y parece que el equipo va a más. Con los fantasmas de hace dos meses despejados, los de Sergio Francisco quieren seguir vivos en la Copa del Rey, una competición que tantas alegrías ha dado a la afición donostiarra en el último lustro.

Para el encuentro del miércoles, Sergio Francisco no podrá contar Igor Zubeldia, Iñaki Rupérez, Yangel Herrera, Orri Óskarsson, Mikel Oyarzabal, Jon Karrikaburu, Luka Sucic ni Aramburu.

Karrikaburu ha entrenado este martes, pero todavía no está para jugar. Las ausencias de Sucic y Aramburu son las más sorprendentes.

Para la primera ronda copera, en Negreira, el técnico de Irun no citó a ningún jugador de campo del filial, pero esta vez se lleva a Luken Beitia, central, Gorka Carrera, quien debutó el domingo con el primer equipo, y Tomy Carbonell. La falta de efectivos es tal, que Beitia y Carrera apuntan a salir de inicio.

Todo hace indicar que los titulares del partido ante el Villarreal partirán desde el banquillo, pensando también en el derbi ante el Alavés del sábado en Mendizorroza.

Por lo tanto, los menos habituales volverán a tener una oportunidad como ya ocurrió en Negreira.

Reus FC Reddis: Parra; Benito, Recasens, Andy, Pol Fernández; Casals, Folch, Sandro, Ricardo Vaz; Fran Carbia y Homet.

Real Sociedad: Marrero; Odriozola, Beitia, Caleta-Car, Aihen; Turrientes, Marín, Goti; Guedes, Zakharyan y Carrera.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valenciano).