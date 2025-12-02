La Justicia investiga las agresiones a jugadores del Niza por algunos de sus hinchas

El fiscal Damien Martinelli explicó en un comunicado que ha encargado una investigación a la Policía Judicial de Niza por los cargos de violencia agravada, participación en un grupo que preparaba violencia o degradaciones, y por no impedir un delito contra la integridad corporal.
El Niza cayó el domingo en Liga ante el humilde Lorient (3-1) y encadenó así su sexta derrota consecutiva en torneos locales e internacionales, lo que provocó la ira de los hinchas del club del sureste de Francia.
A su llegada el domingo por la noche a Niza, unos 400 hinchas radicales increparon a parte de la plantilla. Moffi y Boga, según sus propias denuncias, llegaron a ser objeto de agresiones físicas. Los ultras acusaban a los dos de falta de implicación. Ambos están actualmente con una baja médica.
También se registró una situación especialmente tensa con el director deportivo del Niza, Florian Maurice.
La Liga Francesa de Fútbol Profesional (LFP) anunció este mismo martes que respalda las denuncias presentadas por los dos jugadores y consideró que las agresiones producidas son "totalmente inaceptables".