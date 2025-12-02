Nuevo vicepresidente de Pumas UNAM apuesta por Juárez como entrenador para ganar el título

"Efraín tiene contrato, es un canterano que conozco; estoy convencido de que conoce la exigencia para ser campeón. Es un técnico preparado, fue campeón en Colombia, así que lo apoyaremos para ganar el título que todos queremos", afirmó en su presentación.

Sancho tiene 49 años, como jugador surgió de las fuerzas básicas de Pumas, con los que jugó en dos etapas; entre 1993 y 2000 y 2006 y 2007. Actuó en 177 partidos y marcó 18 goles como centrocampista.

Este martes, Sancho fue presentado por Raúl González Pérez, presidente de Pumas UNAM, como nuevo vicepresidente en sustitución de Miguel Mejía Barón, seleccionador de México en el Mundial de Estados Unidos 1994, que dejó al equipo el pasado lunes.

"Antonio Sancho es una de las figuras más representativas del fútbol mexicano en la actualidad, con una destacada carrera como jugador y directivo. Hoy, regresa a casa, de donde nunca se fue", subrayó Raúl González.

El nuevo vicepresidente, que también jugó en Tigres UANL, se inició como directivo en esa institución en el 2011 como gerente deportivo.

Regresó a Pumas como vicepresidente deportivo entre 2014 y 2016, periodo en el que ayudó a que el equipo disputará la final del Apertura 2015 que perdieron ante Tigres.

Luego de ese logró emigró de nuevo a Tigres como director deportivo, cargo que ocupó hasta junio del 2024.

En ésta que será su segunda etapa con el conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México detalló que los caminos para guiarlos al título serán la continuidad y el trabajo con fuerzas básicas.

"Efraín tiene torneo y medio aquí, nosotros debemos apuntalarle el equipo y darle las mejores herramientas para buscar campeonatos. Además, en fuerzas básicas trabajaremos para consolidarlas y que surtan jugadores al primer equipo para no ir a buscar elementos a otros conjuntos", explicó.

Sancho también estará a cargo de la planeación y desarrollo del equipo femenino de Pumas, que tendrá como nuevo estratega a Roberto Medina en sustitución del brasileño Marcello Frigério.