Racing Club y Gimnasia completan el cuadro de semifinales del Clausura argentino

A primera hora Racing y Tigre se enfrentaron en el ‘Cilindro Presidente Perón de Avellaneda’, donde luego del tiempo reglamentario y los 30 minutos del suplementario, el pasaporte a la próxima instancia se definió desde los penaltis, en los que la Academia fue más eficaz y se impuso 4-2 con el portero Facundo Cambeses como figura.

El encuentro terminó con nueve jugadores para Racing por las expulsiones del uruguayo Gastón Martirena y Santiago Sosa, mientras que el ‘Matador’ finalizó con diez por la tarjeta roja marcada a Ramón Arias.

En semifinales, la ‘Academia’ visitará en ‘La Bombonera’ a Boca Juniors, que el domingo derrotó por 1-0 a Argentinos Juniors con el tanto convertido por Ayrton Costa.

En el primer partido de este lunes, Gimnasia y Esgrima La Plata se impuso por 0-2 a domicilio ante Barracas Central con los goles de Manuel Panaro y Franco Torres para meterse en las semifinales.

En el cruce en busca de la final, el ‘Lobo’ se medirá ante su eterno rival, Estudiantes de La Plata, que el sábado se había impuesto por 0-1 ante Central Córdoba, en Santiago del Estero, con el gol convertido por Tiago Palacios.

El campeón de este torneo se medirá el próximo 20 de diciembre en el Estadio Únicos de San Nicolás ante Platense, ganador del Torneo Apertura, para coronar el vencedor del Trofeo de Campeones.