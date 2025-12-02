Resultados de los treintaidosavos de final de la Copa del Rey

20.00. Talavera (1ª RFEF)-Málaga (2ª)
20.00. Cultural Leonesa (2ª)-Andorra (2ª)
20.00. Eldense (1ª RFEF)-Almería (2ª)
20.00. Mirandés (2ª)-Sporting (2ª)
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
20.00. Murcia (1ª RFEF)-Cádiz (2ª)
21.00. Antoniano (2ª RFEF)-Villarreal (1ª)
21.00. Cieza (3ª RFEF)-Levante (1ª)
21.00. Ourense (1ª RFEF)-Girona (1ª)
21.00. Pontevedra (1ª RFEF)-Eibar (2ª)
21.00. Quintanar del Rey (2ª RFEF)-Elche (1ª)
21.00. Reus (2ª RFEF)-Real Sociedad (1ª)
21.00. Torrent (2ª RFEF)-Betis (1ª)
19.00. At. Baleares (2ª RFEF)-Espanyol (1ª)
19.00. Leganés (2ª)-Albacete (2ª)
19.00. Real Ávila (2ª RFEF)-Rayo Vallecano (1ª)
19.00. Sabadell (1ª RFEF)-Deportivo (2ª)
20.00. Ponferradina (1ª RFEF)-Racing Santander (2ª)
21.00. Cartagena (1ª RFEF)-Valencia (1ª)
21.00. Extremadura (2ª RFEF)-Sevilla (1ª)
21.00. Sant Andreu (2ª RFEF)-Celta (1ª)
22.00. Tenerife (1ª RFEF)-Granada (2ª)