Horóscopo de hoy: día martes 21 de abril para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Tony Romo, 46; Rob Riggle, 56; Andie MacDowell, 68; Iggy Pop, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: analice las empresas conjuntas, los gastos compartidos y las situaciones donde el dinero y las emociones están ligados. Ponga mayor énfasis en lo que es importante para usted y en cómo desea vivir. Tome decisiones que eliminen lo negativo de su vida y lo reemplacen con lo positivo, y surgirán nuevas oportunidades. Cree la vida que desea en lugar de dejar que otros lo hagan por usted. Canalice su energía hacia el crecimiento personal y la gratitud. Sus números son 9, 17, 20, 26, 31, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cautivador, imaginativo y exigente. Es autoritario y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): enfóquese en las acciones. Las palabras sirven para negociar; cumplir con lo prometido es ganar la carrera. Las emociones encontradas lo meterán en problemas. No cambie sus pensamientos, planes ni palabras por no herir los sentimientos de otra persona. Establezca un estándar, viva según las reglas que respeta y valora, y haga que sus acciones cuenten. La acción física marcará la diferencia. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase fiel a la verdad y al protocolo adecuado sin importar la situación, y superará cualquier adversidad. Las emociones aflorarán y es fundamental tener cuidado para no caer en la trampa de alguien. El ejercicio físico aliviará el estrés. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): evite tomar decisiones precipitadas sin tener toda la información. Una decisión impulsiva conducirá al arrepentimiento. Reflexione sobre cómo reducir sus gastos, ganar más dinero o gestionar mejor su flujo de caja. Participar le brindará información útil para tomar mejores decisiones. Haga preguntas e investigue más. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea original; si repite la misma rutina una y otra vez, se perderá algo nuevo y emocionante. Motívese, explore y descubra nuevas oportunidades. Cuanto más se exponga, más sabio será. Amplíe sus horizontes e incorpore lo que más disfruta a su rutina diaria. Un cambio físico le levantará el ánimo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): investigue más antes de empezar algo nuevo. Dedique más tiempo a encontrar su felicidad, a invertir en sí mismo y a descubrir lo que más disfruta hacer. No permita que otros dicten sus próximos pasos. Un cambio de rumbo o rutina lo conectará con personas que van en una dirección similar. Deje a un lado las emociones y haga lo que sea mejor para usted. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): renueve su imagen; elija un estilo que lo haga sentir bien consigo mismo y que refleje su personalidad. No permita que personas ajenas decidan por usted. Puede consultar, pero es importante seguir sus instintos y preferencias, no la visión de otra persona. Controle los gastos y adapte su presupuesto para que refleje sus deseos. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): su atención será captada por personas o pasatiempos singulares. Antes de comprometerse con algo poco práctico considere qué se adapta a su presupuesto y horario. Escuche lo que otros tienen que decir, pero no permita que nadie lo manipule emocionalmente. Póngase a prueba mental y físicamente, y descubrirá lo que es posible. Diga no a la tentación. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evite las multitudes agitadas. Elija expandir su mente y expresar sus sentimientos con sinceridad y compasión. Su forma de tratar a los demás determinará el resultado. Un cambio en su estilo de vida estará ligado a las personas con quienes se relaciona y de cómo se lleva con ellos. Haga lo posible por resolver los problemas que le preocupan sin reaccionar de forma exagerada. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en el hogar, la familia y en resolver asuntos pendientes. Los asuntos financieros y los gastos compartidos requerirán supervisión para evitar el estrés y la tensión. El compromiso y la empatía ayudarán a resolver los problemas sin malicia. Canalice su energía hacia la generación de ingresos en lugar de la frivolidad. El amor no se compra, pero los gestos amistosos, la amabilidad y la comprensión atraerán a las personas adecuadas. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no empiece algo que no pueda terminar. Elija con cuidado sus palabras para evitar reacciones negativas. Concéntrese en actividades o pasatiempos que lo revitalicen y fortalezcan sus lazos con personas afines. Alguien captará su atención. Tómese un momento para socializar y obtener más información. Baje el ritmo; permita que su relación con los demás crezca antes de comprometerse con algo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dedique sus esfuerzos al trabajo y a la administración del dinero. No permita que las decisiones de los demás interrumpan sus planes. Necesita ocuparse de sus asuntos, ordenar su vida le ayudará a dejar atrás el pasado y abrir espacio para nuevos comienzos. Sea innovador y original, y crea en sí mismo y en la capacidad de alcanzar sus metas. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la amabilidad y la empatía pueden mitigar el caos emocional. Sea educado y receptivo a las sugerencias. Asista a reuniones, eventos o lugares que le ayuden a progresar. Escuche con atención. Revelar menos sobre sí mismo y aprender más sobre los demás lo beneficiará. Las mejoras físicas aumentarán su confianza y atraerán a alguien especial. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.