Rodrygo, 30 partidos sin marcar con el Real Madrid pero con la confianza de Xabi Alonso

El estatus de Rodrygo ha cambiado en el Real Madrid. De titular con Carlo Ancelotti a suplente habitual con Xabi Alonso. De los 15 encuentros en los que ha participado este curso, tan solo cuatro los inició en el once. Ante Oviedo, Getafe y Elche, todos ellos lejos del Santiago Bernabéu, y en casa ante el Olympique de Marsella en la Liga de Campeones.

En ninguno de ellos logró cortar la mala dinámica goleadora de un jugador que ha perdido la confianza en la definición. No marca desde el 4 de marzo, cuando lo hizo ante el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, y en LaLiga no lo hace desde el 19 de enero.

Pese a ello, el delantero brasileño sigue siendo llamado por Ancelotti para jugar con la Canarinha y recibió palabras de ánimo de Xabi Alonso.

"Hay que confiar en él y esperar porque esto del fútbol cambia con una acción, con un gol que afecta al estado anímico del jugador", aseguró el técnico del Real Madrid.

"Rodrygo tiene la calidad para lograrlo. Ha jugado algunos partidos, otros no porque la competencia es alta, pero nadie duda de su calidad. Tiene buena actitud y necesita ese buen 'feeling'. Un buen partido, un buen gol, para romper con ese momento", señaló el técnico del equipo blanco.