Xabi Alonso: "Todo puede dar muchas vueltas"

"Lo mío es el partido de mañana y me centro en preparar al equipo. Sabemos el momento en el que estamos de la temporada, queda mucho, llevamos un tercio de LaLiga y está todo igualado. Quedan muchos puntos por disputar y todo puede dar muchas vueltas. El corto plazo es mañana. Nos está costando ganar fuera, es la realidad, pero podemos hacerlo en Bilbao", dijo en rueda de prensa.

El partido lo calificó de "clásico de LaLiga y del fútbol español", resaltando especialmente el "gran ambiente en San Mamés" en cada visita del Real Madrid. "Es un estadio en el que tienes que jugar con mucha energía y concentración, sabiendo de experiencias pasadas", avisó a sus jugadores.

Con ellos se ha reunido Xabi Alonso los últimos días, con los pesos pesados de forma separada y en grupos para encontrar soluciones al momento de dificultad que vive su equipo.

"Hablamos de fútbol, de vestuario, de la unión que necesitamos, de qué cosas hay que mejorar para ser más constantes en el juego", afirmó, y reconoció charlas privadas. "Eso es lo que nos preocupa a los jugadores y al cuerpo técnico, cómo podemos mejorar para romper la dinámica en Liga y ganar fuera de casa", destacó.

El técnico tolosarra también desveló que ha vuelto a charlar con el presidente del club, Florentino Pérez, y que ha sentido su respaldo. "He vuelto a hablar con el presidente, las conversaciones son muy positivas, en buen tono, queriendo revertir los resultados. Es lo que hemos hablado", comentó.

Xabi intentó, dentro del momento de dificultad que atraviesa, lanzar un mensaje positivo: "Estamos donde estamos en la clasificación, tanto en Liga como en 'Champions', y con la exigencia convivimos y con las críticas. Sabemos donde estamos y nos centramos en lo que podemos, en trabajar en mejorar, en ganar partidos para estar en abril y mayo disputando todo".

Y aseguró que pese a no encontrar el juego que quiere, su equipo juega "a fútbol" y busca mejorar.

"Cuando juegas siempre intentas hacerlo lo mejor posible. Los jugadores siempre intentan dar el máximo, pero ha habido partidos buenos y otros no tan buenos. Nos ha faltado jugar más constantemente en los últimos, por eso no hemos ganado, y la exigencia es dar un poco más en los siguientes partidos", apuntó.

Xabi Alonso respaldó a sus jugadores, aseguró que "tienen claro qué hacer y cómo mejorarlo", defendió que tienen "intensidad y energía para poder hacerlo" y apuntó a la "organización" como uno de los factores por mejorar.

"Todo parte de tener convencimiento. Si no defiendes bien, no atacarás bien y si no atacas bien, no defenderás bien", subrayó.

Xabi no encuentra el sitio en el campo para recuperar la mejor versión de Jude Bellingham. Al inglés no se le ve feliz en el terreno de juego, una situación a la que restó importancia el técnico y que hizo extensible al resto por la mala racha de resultados, con un solo triunfo en los cinco últimos partidos.

"A Jude lo veo bien en el día a día, con ganas. Comparte la sensación de todos los jugadores y de los que estamos en el equipo de no estar contento después de no ganar. La exigencia es máxima, la responsabilidad también y él es parte de ello. Tenemos que ayudarnos entre todos y nosotros ayudar a Jude para que esté contento", reconoció.

También admitió que da pocos minutos a Gonzalo García, pero recordó el rendimiento y la importancia que tiene su competidor directo en la zona del '9', Kylian Mbappé.

"El rendimiento de Gonzalo en el Mundial de Clubes fue espectacular. Estuvo a gran nivel marcando goles y ahora no está teniendo todos los minutos que merecería. Pero en el Mundial no estaba Kylian y ahora sí. Su rendimiento es espectacular y Gonzalo es muy inteligente, sabe donde está y está siempre preparado. Le necesitamos", señaló.

Pese a las carencias que está demostrando su equipo en el centro del campo, sin la figura de un centrocampista creativo, Xabi Alonso no pidió fichajes cuando fue preguntado por el mercado invernal.

"Tenemos una plantilla lo suficientemente amplia y buena para poder competir. Estamos en diciembre, está claro que noviembre no ha ido como nos hubiese gustado, pero confío en la personalidad de este grupo para jugar bien y llegar a mayo en buen momento para pelear por todo", sentenció.