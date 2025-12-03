0-2. Una mala noche de Strompf regala al Stuttgart el pase a cuartos

El técnico del equipo visitante, Sebastian Hoeness, no reservó a muchos de sus titulares, pero dejó en el banquillo al español Chema Andrés, que salió en el minuto 76, y confió la dirección del equipo al internacional alemán Angelo Stiller.

El Bochum salió dispuesto a dominar desde el principio. Una providencial acción de cabeza del defensa Jeff Chabot impidió el tanto del centrocampista local Kjell Watjen, que tuvo la primera ocasión del partido en el minuto 8 tras una gran jugada desde la izquierda. Acto seguido, a la salida de un saque de esquina, Ibrahima Sissoko probó por primera vez a Fabian Bredlow, meta del Stuttgart.

Cuando parecía que más sufrían los visitantes, Strompf protagonizó una desafortunada acción y marcó en su propia portería al peinar de cabeza un saque de banda en el minuto 13. El golpe no aplacó al Bochum, que, guiado por sus aficionados, volvió a amenazar en varias ocasiones la meta de Bredlow.

Con el partido abierto, Strompf dejó a su equipo con diez en el último minuto de la primera parte al ver una tarjeta roja directa, que necesitó del VAR para corregir la decisión inicial de mostrar amarilla por parte del árbitro Florian Badstübner.

No tardó demasiado el Stuttgart en aprovechar la superioridad numérica y, a la salida de vestuarios, el delantero Deniz Undav hizo de cabeza el 0-2 en el minuto 47. Con todo sentenciado, los visitantes pudieron ampliar su ventaja en el marcador, pero desperdiciaron varias ocasiones claras hasta el final del encuentro.

El Stuttgart se medirá en los cuartos de final al ganador de la eliminatoria entre el Bayern de Múnich y el Unión Berlín.