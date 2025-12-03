2-0. Grifo sigue de dulce y el Friburgo ya está en cuartos

Grifo, que ya marcó su gol número 69 en la Bundesliga con el Friburgo, igualando a Nils Petersen como el máximo goleador histórico del club en la competición, se coloca a sólo cuatro tantos de los 105 de Petersen, máximo artillero en la historia del Friburgo.

El partido dejó buenas oportunidades para ambos equipos. En el Friburgo, Grifo avisó en los primeros minutos. Sin embargo, poco antes de la media hora, el Darmstadt dispuso de dos buenas ocasiones por parte de Matthias Bader e Isac Lidberg, que no acertaron a batir al portero local Florian Müller, que cuajó una gran primera parte.

Cuando más se acercaron al gol los visitantes, llegó un penalti del central Patric Pfeiffer. Grifo, máximo artillero del Friburgo esta temporada, transformó el 1-0 desde los 11 metros en el minuto 42.

Grifo volvió a ser protagonista en la segunda mitad y sirvió un gran balón a su compañero Lucas Holer para que sentenciara el partido con el 2-0 en el minuto 69. Aún pudo redondear el italiano su gran partido con otro gol desde el punto de penalti en el minuto 84, pero estrelló su lanzamiento en el larguero.

Así, el Friburgo avanzó a los cuartos de final de la competición, en los que se medirá al Herta de Berlín, actualmente en la segunda división del fútbol alemán.