3-4. El Aston Villa de Emery remonta la lesión del 'Dibu' y dos goles en contra

El 'Dibu' se lesionó en el calentamiento y obligó a Emery a recurrir a Marco Bizot, que tuvo una primera media hora de pesadilla en el Amex Stadium de Brighton. El neerlandés falló al tratar de despejar el córner del 1-0 que empujó en el segundo palo Jean Paul Van Hecke y tampoco estuvo bien en el segundo, cuando el disparo de Jack Hinshelwood fue desviado por Pau Torres, que se marcó en propia puerta.

Tenía mala pinta la noche para el equipo de Birmingham, pero Ollie Watkins, que llevaba sin marcar desde el 28 de septiembre, anotó un doblete en diez minutos justo antes del descanso y devolvió la vida a los de Emery.

El delantero inglés remachó un pase de la muerte de Evan Guessand primero y en el séptimo minuto de añadido de la primera mitad convirtió un pase en largo de Morgan Rogers para el 2-2.

Ya en la segunda mitad, André Onana apareció en un saque de esquina en el segundo palo para completar la remontada, mientras que el cuarto llevó el sello de Donyell Malen, que lleva siete tantos esta temporada.

Con un buen remate desde fuera del área, Van Hecke hizo su doblete particular y dio un último impulso de fe al Brighton, pero sin la recompensa final del empate. Y si no llegó el 4-4 fue porque Bizot en el tiempo de descuento se resarció de su partido con un paradón a bocajarro a Danny Welbeck.

Esta es la sexta victoria consecutiva entre todas las competiciones para el Aston Villa, que no se deja puntos desde el 1 de noviembre contra el Liverpool en Anfield.

Esta gran racha ha permitido al equipo de Birmingham ponerse tercero, con 27 unidades, una menos que el Manchester City y seis menos que el líder, el Arsenal. Han abierto un hueco de cuatro unidades con la quinta plaza, que en estos momentos está en manos del Crystal Palace.