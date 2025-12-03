El peruano Cueva renunció a Emelec porque "no la estaba pasando bien", según su entrenador

Cueva, quien cumplió 34 años el 23 de noviembre pasado, había firmado un contrato con Emelec hasta junio del próximo año.

"La verdad, no la estaba pasando bien. No se sentía cómodo, tiene las posibilidades de algún otro club y prefirió rescindir contrato, tras llegar a un arreglo con los dirigentes para volver a su país", explicó Duró a periodistas.

Cueva se vinculó a Emelec en junio pasado como una de las principales atracciones para el segundo semestre de la Liga Pro ecuatoriana, pero fueron pocos los partidos que jugó como titular.

El de Huamachuco lució la camiseta del Emelec en 17 partidos, en los que jugó aproximadamente 58 minutos en cada encuentro, anotó dos goles y dio dos asistencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Emelec afronta en la actualidad una crisis económica que también ha debido incidir en la decisión del jugador peruano.

Emelec tiene opciones para clasificarse para la próxima Copa Libertadores, si gana la Copa Ecuador, en la que este miércoles jugará un crucial partido contra Liga de Quito.

Y en la Liga Pro, el otro torneo profesional ecuatoriano, tiene posibilidad para clasificarse para la Copa Sudamericana 2026.