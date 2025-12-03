Flamengo se pone la cuarta corona en la mejor temporada de su historia

Esa colección de trofeos convierte 2025 en el año más exitoso en la historia del club más popular de Brasil, tanto en resultados y títulos como financieramente y en proyección internacional, algo que todavía puede mejorar debido a que aún le falta disputar la Copa Intercontinental en Catar, a partir de la próxima semana.

Tan solo cuatro días después de haber ganado la Libertadores en Lima, con una victoria por 1-0 en la final sobre Palmeiras que lo convirtió en el primer club brasileño con cuatro títulos continentales, Flamengo conquistó este miércoles, con una jornada de antelación, su noveno título del Campeonato Brasileño al vencer por 1-0 al Ceará en el Maracaná con gol de Samuel Lino.

Esta es la segunda vez en que el equipo de Río de Janeiro gana los dos máximos títulos (Libertadores y Campeonato Brasileño) en la misma temporada, hazaña que ya había conseguido en 2019 y que lo iguala a Santos, que se puso la doble corona en 1962 y 1963, cuando aún contaba en sus filas con el mítico Pelé.

Con tan solo 40 años y menos de dos como entrenador, el mundialista Filipe Luís, actual técnico de Flamengo, ya superó las marcas de uno de sus mentores, el portugués Jorge Jesús (71 años), que era hasta ahora el más victorioso entrenador del club carioca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este año Filipe Luís le dio a Flamengo al menos cuatro títulos, uno más que Jorge Jesús en 2019, cuando el club alzó la llamada triple Corona (Libertadores, Campeonato Brasileño y Campeonato Carioca).

En caso de que consiga ganar los partidos que le quedan este año (uno por la Liga y al menos uno o hasta tres por la Copa Intercontinental), Flamengo terminará la temporada con 48 victorias, 17 empates y 11 derrotas en 76 partidos, lo que le permitirá a Filipe Luís superar a Jorge Jesús también en aprovechamiento.

Los títulos de Liga y Libertadores en menos de una semana se suman a la Supercopa, obtenida en febrero con un 3-1 sobre Botafogo, entonces campeón brasileño y continental, en un partido marcado por el doblete de Bruno Henrique, uno de los líderes ofensivos del plantel.

En el Campeonato Carioca, el equipo levantó su trigésimo noveno trofeo regional al superar al Fluminense en una final resuelta por un 2-1 y un 0-0.

La actuación de Giorgian de Arrascaeta fue determinante en el éxito de 2025. El uruguayo, elegido mejor jugador de la Libertadores por la Conmebol, terminó el año como máximo goleador del equipo, con 23 tantos entre todas las competiciones (18 en la Liga), además de liderar en asistencias (18).

Su capacidad para organizar el juego permitió al Flamengo mantener superioridad técnica incluso en los partidos más exigentes, como los del Mundial de Clubes, donde el conjunto carioca venció a Chelsea (3-1) y Espérance (2-0) antes de caer con el Bayern Múnich en octavos.

Bruno Henrique también protagonizó una de sus mejores temporadas desde su llegada al club. Sus nueve goles, muchos de ellos en momentos cruciales, y su impacto como revulsivo -como el tanto anotado ante Chelsea- reafirmaron su condición de referente en noches decisivas.

Flamengo tuvo su mejor año pese a los pocos cambios que promovió en la plantilla. En 2025 consiguió refuerzos de peso como Danilo (Juventus), Jorginho (Arsenal), el español Saúl Ñíguez y Samuel Lino, estos dos últimos procedentes del Atlético de Madrid.

Pagó un récord de 22 millones de euros por Samuel Lino, la incorporación más cara en toda la historia del club.

Pero los refuerzos los financió con las ventas de Gerson (al Zénit) por 25 millones de euros, del argentino Carlos Alcaraz (Everton) por 15 millones de euros y de Fabricio Bruno (Cruzeiro).

El éxito deportivo estuvo acompañado de un año histórico en lo financiero. Flamengo acumuló hasta ahora 64,6 millones de dólares en premios en 2025, impulsado principalmente por los 33,4 millones de dólares obtenidos en la Libertadores y de los 27,7 millones de dólares que recibió en el Mundial de Clubes.

La cifra no incluye el premio del Campeonato Brasileño, aún no divulgado pero que puede llegar a los 11 millones de dólares si se conserva el valor del año pasado, ni lo que pueda obtener en la Copa Intercontinental.

El conjunto carioca, además, proyecta terminar el año con ingresos récord por 376,8 millones de dólares.