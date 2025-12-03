Guardiola tiene un problema

El entrenador español se vio obligado a quitar a Nico, su único medio de contención sano, en el minuto 64 del partido contra el Fulham, cuando el marcador iba 2-5 a su favor. Sin el gallego en el campo, el Fulham anotó dos tantos en los quince minutos siguientes y estuvo cerca de empatar el encuentro de no ser por una salvada en línea de gol de Josko Gvardiol en el último instante.

"Tenemos un problema", reconoció Guardiola tras la agónica victoria por 4-5 que les deja a dos puntos del Arsenal en la pelea por la Premier League. "Tenemos tres centrocampistas de contención, pero dos de ellos han estado lesionados durante mucho tiempo. Rodri estará de vuelta pronto, pero a Kovacic aún le queda".

Guardiola explicó que ante esta situación, y para dar descanso a Nico, que ha sido titular en los últimos ocho encuentros -jugando los noventa minutos en siete de ellos-, trató de usar la media hora final contra el Fulham como banco de pruebas.

"Quizás O'Reilly puede jugar ahí y Rayan Ait-Nouri o Nathan (Aké) en el lateral izquierdo. Reijnders también puede jugar ahí, pero es un jugador más ofensivo y su mejor posición es donde puede marcar goles. Tenemos que encontrar alguna solución".

Guardiola aún no sabe si podrá contar con Rodri para el partido de este fin de semana contra el Sunderland, después de que el español haya arrastrado los últimos dos meses un problema en los isquiotibiales, mientras que Kovacic sufrió una lesión en el tobillo en octubre y no se le espera hasta principios de 2026.

Tras recibir al Sunderland este sábado, el City viajará a Madrid para enfrentarse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en partido correspondiente a la Liga de Campeones.