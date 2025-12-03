Mirassol, a la fase de grupos de la Libertadores 2026

El sorprendente equipo del estado de São Paulo, Mirassol, que en 2025 cumple su centenario, venció por 2-0 al Vasco da Gama en un juego por la 37ª ronda del Brasileirão.

Dos goles en la segunda mitad, de Renato Marques y Carlos Eduardo, le dieron los tres puntos al Mirassol en la primera visita de su historia al mítico estadio de São Januario, en Río de Janeiro.

“No hay palabras. Es mucho trabajo, mucha dedicación, un trabajo muy serio que viene siendo realizado desde hace mucho tiempo. Es fruto de mucho trabajo, nuestro día a día es mucho saludable, jugamos un fútbol muy bonito, jugamos por el suelo, en casa o fuera, disfrutamos de jugar a fútbol, es lo que nos pide el profesor”, declaró el veterano lateral Reinaldo tras la histórica conquista.

Luego del pitazo final, el entrenador Rafael Guanaes y Paulinho, exvolante internacional y directivo del club, se fundieron sobre el césped en un abrazo entre lágrimas, conscientes del hito que lograron.

Con el menor presupuesto entre los 20 equipos de la Serie A, el Mirassol jugará con los mejores equipos del continente el año que viene y pondrá el nombre del pequeño municipio, de unos 66.000 habitantes, en el mapa del fútbol suramericano.

En la otra cara de la moneda, el Vasco da Gama se despidió de su afición entre silbidos y aún no tiene garantizada la permanencia en la Serie A, a la espera del resto de marcadores de la fecha.

Soteldo se estrena como goleador en Flu

También este martes, el Fluminense subió a la quinta plaza con una victoria por 2-1 contra el Gremio de Porto Alegre, gracias a dos goles del venezolano Yeferson Soteldo.

Muy criticado por la afición tricolor por su bajo rendimiento, Soteldo se redimió con sus primeros dos tantos con el Fluminense, curiosamente contra el Gremio, club en el que jugó el año pasado.

El venezolano, de 28 años, no marcaba un gol desde octubre de 2024, cuando era jugador gremista.

“Creo que no tuve buenos momentos, tuve muchas lesiones este año y esto me pasó factura, porque me recuperaba y volvía a caer, y esto es difícil para uno como jugador y como persona, pero estoy bien, mejorando cada día más”, declaró Soteldo.

Ya clasificado para la próxima Libertadores, con el triunfo Fluminense superó provisionalmente a Botafogo en la quinta plaza, la última que da billete directo a la fase de grupos de la Libertadores.

Gremio necesita que São Paulo y Corinthians no ganen este miércoles para intentar llegar a la última jornada con opciones de lograr la octava plaza, que le dará un billete a la máxima competición continental si Fluminense o Cruzeiro ganan la Copa Brasil.

El grueso de la 37ª ronda se disputará este miércoles, con el Flamengo, flamante campeón de la Libertadores, buscando el doblete con el título de liga, que conseguirá si gana en casa al Ceará o si Palmeiras no derrota al Atlético Mineiro a domicilio.

En la parte baja, con Sport Recife y Juventude ya descendidos, Fortaleza, Inter, Santos, Vitória y Ceará evitarán caer en las dos plazas restantes del descenso.

El Santos de Neymar visitará al Juventude, mientras que el Fortaleza de Martín Palermo recibe al Corinthians y el Inter, donde debuta el veterano técnico Abel Braga, se medirá a domicilio al São Paulo. AFP