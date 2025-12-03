Village People, Bocelli y Robbie Williams, en el sorteo del Mundial del viernes

Según informó la FIFA, la gala tendrá como presentadores a la modelo, productora y personalidad televisiva ganadora del Emmy Heidi Klum; al cómico y actor Kevin Hart y al actor y productor Danny Ramírez.

"El maestro Andrea Bocelli, una de las voces clásicas más aclamadas de la historia, subirá al escenario junto a la superestrella internacional Robbie Williams, quienes actuarán acompañados de la cantante estadounidense y reconocida artista multifacética Nicole Scherzinger", anunció la FIFA en una nota pública, que añade que "una vez concluido el sorteo, Village People brindará a la audiencia una interpretación emblemática de Y.M.C.A., su canción icónica".

La Copa del Mundo de 2026 se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en los Estados Unidos, México y Canadá.