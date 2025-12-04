1-1. Khribin, en el añadido, deja sin triunfo a la selección de Julen Lopetegui

El choque disputado en el Khalifa Internacional Stadium de Al Rayyan acogió un duelo español en los banquillos. En el cuadro sirio, que en la primera jornada ganó a Túnez (1-0), con Jose Lana; en el catarí, que fue superado por Palestina (1-0), por Lopetegui.

El marcador deja en el aire la clasificación de Catar en la duodécima edición de este torneo que disputan las selecciones nacionales del mundo árabe (Magreb y Oriente Próximo).

Catar, última ahora del Grupo A después de dos partidos, tomó ventaja en el minuto 77 con un gol de Ahmed Alaa a pase de Edmilson Junior, pero cuando se veía con la victoria en la mano, Omar Khribin batió a Barsham Meshaal y selló el empate.

Previamente, en el otro partido del cuarteto, Palestina y Túnez también firmaron tablas (2-2) en un choque jugado en el estadio Lusail Iconic.

El once tunecino se puso con dos goles de ventaja con goles de Amor Layouni, al cuarto de hora, y Firas Chaouat, en el minuto 51, pero Hamed Hamdan, en el 61, y Zaid Al Qunbar, en el 85, salvaron al combinado palestino, que lidera el Grupo A igualado a puntos -cuatro- con Siria. Túnez y Catar solo tienen uno, a falta de una jornada.