Alberto II de Mónaco recibe a la familia de Luis Enrique en reconocimiento a su fundación

Esta fundación, creada en 2023 tras la muerte en 2019 por cáncer de la hija menor de Luis Enrique, Xana, con sólo 9 años, tiene como misión el bienestar, el apoyo emocional y la dignidad de los menores hospitalizados por dolencias oncológicas.

"Ser recibidos en el Palacio Principesco es un inmenso honor para nuestra familia y para la Fundación Xana. Esta distinción a través del Premio Sócrates refuerza nuestra convicción de que el fútbol puede aportar luz y esperanza mucho más allá del campo", manifestó Elena Cullell, quien estuvo acompañada en la recepción por su hermana Bela, actual directora de la fundación.

El Premio Sócrates, creado en 2022 por el grupo de L'Équipe y Peace and Sport, tiene como objetivo principal honrar a futbolistas (tanto hombres como mujeres) o a organizaciones ligadas a ellos que demuestren un firme compromiso social y humanitario fuera del terreno de juego.

Para el fundador-presidente de Peace and Sport, el exmedallista olímpico Joël Bouzou, la audiencia en el palacio de Alberto II sirve precisamente para "reforzar la visibilidad" de su organización en pro de la sociedad.

