Copa Centroamericana: Xelajú queda en las puertas del título

El portero uruguayo del Xelajú, Rubén Darío Silva, no tuvo su mejor actuación en la definición, mientras que el guardameta suplente del Alajuelense, Bayron Mora, se erigió en figura al atajar dos lanzamientos claves, frustrando el sueño del equipo guatemalteco de conquistar su primer título centroamericano.

Mora expresó que regresaba a su país “muy satisfecho” por el triunfo que le dio el tricampeonato a su equipo ante un rival difícil. El club costarricense llegó a Guatemala en busca de la victoria, aunque al final de la prórroga se replegó en su campo para defender el empate.

A los 11 minutos, Alajuelense tuvo su primer acercamiento con un remate de cabeza de Guillermo Villalobos —uno de los más destacados de la cancha— tras un tiro libre desde la derecha. Casi en el minuto 21, el capitán del Alajuelense, Celso Borges, evitó el grito de gol del Xelajú al sacar el balón casi de la línea tras un remate de cabeza del colombiano Yilton Díaz.

El equipo guatemalteco cerró los espacios desde el medio campo, lo que impidió que los atacantes del Alajuelense, Yeison Lucumí y Joel Campbell, tuvieran el protagonismo deseado en el partido en busca de inaugurar el marcador.

En el minuto 36, un remate de Villalobos golpeó en el poste derecho del arco defendido por Silva y, en un contrarremate de Ronaldo Cisneros, fue el delantero colombiano Díaz quien salvó al club local.

El mexicano Ronaldo Cisneros puso en ventaja al Alajuelense en un polémico penalti a los 74 minutos. En esta ocasión, el portero del Xelajú no adivinó el lanzamiento.

La decisión del árbitro hondureño, Nelson Salgado, por una supuesta falta cometida en el minuto 65 provocó el airado reclamo no solo de los jugadores del equipo guatemalteco, sino también de su cuerpo técnico, ya que prácticamente le otorgaba el tricampeonato centroamericano al visitante. Sin embargo, los llamados “Súper Chivos” no se dieron por vencidos y, con un potente remate de derecha de larga distancia, Juan Cardona devolvió la vida al Xelajú al marcar el empate que desató la euforia en las gradas.

La anotación forzó una prórroga de 30 minutos para definir al campeón de 2025, dado que el partido de ida en Costa Rica, disputado el 27 de noviembre, también había finalizado con idéntico marcador.

Los locales presionaron desde el inicio del primer tiempo extra y, en el minuto 92, el disparo de Cardona fue tapado por el portero Mora, y otro remate posterior impactó en el poste izquierdo. En el segundo tiempo de la prórroga, los costarricenses se refugiaron en su campo de juego, y Mora volvió a salvar su arco en el minuto 110 ante un remate a quemarropa de Harim Quezada.

La definición del título se resolvió en la tanda de penales, donde Bayron Mora atajó dos lanzamientos y le ganó la partida a Silva, quien solo detuvo uno. EFE