Flamengo es campeón del Brasileirão

Solo el Santos de Pelé, en 1962 y 1963, el propio Flamengo de 2019 y el Botafogo de 2024 habían conquistado el título nacional y el continental en una misma temporada.

“Dentro de unos años, (los jugadores) lo verán, verán lo que han hecho. Son eternos” , festejó el entrenador rubronegro, Filipe Luis, en rueda de prensa. “Estoy muy orgulloso”.

Fichado este año por una cifra récord, Samu Lino marcó en el minuto 37 tras un pase profundo del colombiano Jorge Carrascal.

El equipo carioca llegó a 78 puntos, cinco más que el Palmeiras, con una jornada por disputar. El Verdão venció 3-0 al Atlético Mineiro como visitante.

Es el octavo título de liga del Flamengo (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 y ahora 2025), el club más popular de Brasil. Iguala en la lista de campeones históricos al Santos y solo queda detrás del Palmeiras, que tiene 12 coronas.

Un gol que vale cada centavo

La torcida recibió por todo lo alto al Flamengo en un repleto Maracaná, con una pancarta gigante con la leyenda “Rei de Copas”.

Estuvieron presentes figuras como el tenista João Fonseca, 24º del ranking mundial de la ATP. La afición celebraba así el triunfo 1-0 del Fla sobre el Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2025, en el estadio Monumental de Lima.

Se convirtió en el primer club brasileño con cuatro títulos en el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano. Los locales acumularon ocasiones de peligro, con un tiro de Jorginho y un cabezazo de Bruno Henrique por encima del travesaño, hasta que la visión de juego de Carrascal destrabó el juego.

Lino, de 25 años, aprovechó el pase del colombiano para marcar su cuarto gol del campeonato, tras ser repatriado a Brasil desde el Atlético de Madrid.

El Fla, en su balance financiero, reconoció haber desembolsado 31,6 millones de euros para hacerse con sus servicios. Al final, valió la pena. “Esto muestra cuán resiliente soy, lucho todo el rato, batallo, no solo durante este partido, sino en mi carrera, en mi día a día”, dijo Lino. “Marcar el gol del título me hace feliz” .

Siguió siendo mejor el Flamengo, aunque debió resistir enviones desesperados del Ceará, amenazado con el descenso.

Si bien el Palmeiras hizo su trabajo contra el Atlético Mineiro con dianas de José Manuel López en el minuto 9, Allan en el 20 y Luigui en el 81, el Flamengo alcanzaba el título. “Felicidades al Flamengo (...). Excelente elenco y excelente entrenador”, dijo el técnico del Verdão, el portugués Abel Ferreira.

Filipe Luis aumenta la colección

Filipe Luis, de 40 años, suma un éxito más en su joven carrera como DT, tras asumir el mando del Flamengo el año pasado en lugar del exseleccionador brasileño Tite.

Como jugador rubronegro, el exlateral izquierdo ganó dos veces el Brasileirão y en par de ocasiones la Copa Libertadores. Después de su retiro en 2023, empezó su trayectoria en los banquillos con las filiales Sub 17 y Sub 20 del club.

Apenas 41 días después de tomar el control del primer equipo ganó la Copa de Brasil y en 2025 ha logrado los títulos de la Supercopa brasileña, el Campeonato Carioca, la Libertadores y el Brasileirão.

“Es un entrenador muy comprometido”, dijo el 10 uruguayo Giorgian de Arrascaeta. “En el Flamengo siempre te exigen títulos (...) y llegamos al final de esta temporada celebrando con nuestra afición. ¡No tiene precio!” , agregó.

Y los campeones van por más. El sábado, Flamengo tiene pautado su último encuentro en la liga brasileña contra el Mirassol. El miércoles de la semana entrante, el Fla enfrentará en la Copa Intercontinental al Cruz Azul mexicano, monarca de la Liga de Campeones de la Concacaf, y si gana chocará el sábado con el Pyramids de Egipto.

Si sale airoso jugará el 17 de diciembre la final de ese torneo con el París Saint-Germain, ganador de la Liga de Campeones de Europa. AFP