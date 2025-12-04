El argentino Ángel Correa le da el empate a Tigres UANL ante Cruz Azul

Correa, por los felinos, y el uruguayo Gabriel Fernández, por los Azules, fueron los anotadores del partido, cuyo resultado favorece a Tigres porque con sólo empatar el juego de vuelta accederá a la final por haber terminado mejor en la fase regular del campeonato.

Las emociones de la primera mitad se redujeron a los segundos iniciales. Tigres estuvo a punto de abrir el marcador; en el minuto dos, el guardameta Andrés Gudiño se quedó con un balón rematado por Correa y a continuación el uruguayo Fernando Gorriarán estrelló el balón en el poste.

Los Azules pisaron el área un par de veces, pero después del minuto 5, los dos resultaron predecibles en el ataque y, enredados en la mitad de la cancha, crearon poco hacia adelante.

La segunda parte fue diferente. Mientras la afición entonaba con libertad el grito homofóbico que los aficionados mexicano dicen cuando están disconformes, los dos equipos dejaron ir oportunidades de abrir el marcador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El argentino Lorenzo Faravelli remató desde fuera de área con peligro, pero el guardameta Nahuel Guzmán apareció para despejar.

Otro argentino, Juan Brunetta, falló en el área en el 53 con todo a favor para poner delante a los Tigres, que se salvaron en el 59, cuando Guzmán volvió a aparecer para quedarse con un remate de Rodolfo Rotondi.

Correa puso delante a Tigres por 0-1 en el minuto 61 al convertir de derecha a pase del brasileño Rómulo.

Tigres se echó atrás en espera del un contragolpe. Los Azules se fueron al ataque y en el 76 rescataron la igualada con un penalti cobrado por Fernández.

Los visitantes recuperaron el orden, detuvieron las embestidas de los celestes y en el 89 dejaron ir la posibilidad de recuperar la ventaja, pero Correa disparó por fuera.

El sábado Tigres recibirá a Cruz Azul. El ganador de la serie disputará el título contra el mejor entre Toluca y Monterrey, que juegan este miércoles el partido de ida de la serie en el estadio de los Rayados, equipo donde milita el español Sergio Ramos.