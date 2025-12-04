El argentino Berterame le da triunfo al Monterrey de Sergio Ramos sobre el campeón Toluca

En el partido de ida, los Rayados defendieron bien en la segunda mitad y pusieron la balanza de la serie a su favor porque para clasificarse sólo necesitan empatar el próximo sábado en el juego de vuelta.

Los regios salieron a imponer condiciones en su estadio ante un Toluca mermado en el ataque por la ausencia del delantero mexicano Alexis Vega, una de las bujías ofensivas del cuadro del entrenador argentino Antonio Mohamed.

El mexicano Nicolás Castro creó peligro por los Diablos en el minuto 16 y el portugués Paulinho lo hizo en el 33, después de lo cual los Rayados del estratega español Domenec Torrent fueron mejores.

Jesús Corona remató a puerta en el 38, el guardameta Hugo González secó su ataque pero un minuto después Berterame aceptó un balón en el área y de cabeza puso el 1-0.

Toluca fue mejor la segunda mitad, en la que el portero Luis Cárdenas se convirtió en héroe, al salvar a su equipo en remates de Paulinho, dos veces, de Castro y del argentino Santiago Simón.

Los Diablos insistieron en busca del gol y en el 86 volvieron a estar cerca de la igualada con un remate de Marcel Ruiz estrellado en el palo. La pelota rebotó y, de nuevo apareció Cárdenas para, con ayuda del defensa Ricardo Chávez mantener en cero la puerta.

El duelo de vuelta se jugará en Toluca el próximo sábado, cuando los Rayados deberán mostrar su mejor fútbol en una cancha a 2.600 metros de altitud sobre el mar, difícil para los equipos visitantes.

Un par de horas antes, el argentino Ángel Correa, campeón mundial con su país en Catar 2022, convirtió un gol para darle al Tigres UANL un empate 1-1 con Cruz Azul.

Correa, por los regios, y el uruguayo Gabriel Fernández, por los Azules, fueron los anotadores del duelo, cuyo resultado favorece a Tigres porque con sólo empatar el sábado en el partido de vuelta, accederán a la final, por haber terminado mejor en la fase regular.