El FC Barcelona presenta en sociedad el peluche de su mascota CAT

El peluche, que reproduce al personaje creado para conmemorar el 125 aniversario del club, se ha desvelado en la sala del Barça 'Inmersive' Tour y tendrá una primera tirada de 5.000 ejemplares.

CAT es el resultado del trabajo conjunto entre el Área de Identity del Club y los Hermanos Grangel, referentes internacionales en la creación de personajes para estudios como DreamWorks, Sony, Universal Pictures o Warner Bros-

Los creadores de CAT cuentan con premios internacionales, como el Óscar por Pinocho y el Annie por Spirit, que avalan su trayectoria creativa.

Este mismo rigor se ha aplicado en el desarrollo del primer peluche oficial, en el que, según sus creadores, se han cuidado "proporciones, personalidad y detalles" para trasladar la esencia del personaje a un formato fiel y cercano para la afición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En solo un año, CAT ha alcanzado 1,3 millones de seguidores en Instagram y 1,7 millones en TikTok y se ha consolidado como un fenómeno digital de crecimiento excepcional.

El impacto de CAT ha despertado el interés de diversas marcas, que ven en la mascota un activo de gran visibilidad y atractivo para el público familiar.

El FC Barcelona está trabajando en posibles colaboraciones y patrocinios vinculados directamente al personaje, con el objetivo de impulsar las primeras activaciones comerciales a lo largo de 2026.

Mikadze, que posó junto a los hermanos Grangel, responsables de dar vida al personaje, ha confirmado que este mismo jueves se ha habilitado una preventa exclusiva para socios a través del e-commerce del club, mientras que a partir del viernes el peluche estará disponible en todas las tiendas oficiales del club.

Todo después de un acto en el que CAT ha llegado tras un recorrido desde la tienda oficial del club en el Spotify Camp Nou, acompañado de una batucada que llenó de ritmo y color la jornada, dentro en un proyecto que el club azulgrana confía que se convierta en el gran lanzamiento de estas navidades.