Mbappé, de “tocar fondo” a perseguir récords de Cristiano

Después de siete veranos de rumores y presiones acerca de su llegada al Real Madrid, Mbappé acabó vistiendo la camiseta del conjunto blanco en verano de 2024. Presentación por todo lo alto en el Santiago Bernabéu… pero un inicio difícil.

Reconoció la presión que sufría en sus primeros meses como jugador del Real Madrid. Un cambio de vida al que le costó adaptarse también dentro del campo. Un proceso que vivió su punto más bajo el 4 de diciembre de 2024 contra el Athletic Club.

Mbappé falló un penalti días antes en Anfield y repitió error días después en San Mamés, con dos disparos flojos que reflejaron la poca confianza de un jugador que hasta entonces era casi infalible desde los once metros, y que se crecía en grandes escenarios.

Sin embargo, ese Mbappé no estaba. Y el propio jugador francés lo reconoció días más tarde.

"Puedo hacer mucho más, tengo en las piernas mucho más, pero en los últimos partidos he jugado mejor. El partido de Bilbao me hizo buenas cosas porque yo toqué fondo, fallé un penalti y fue el momento de ver que tengo que dar el máximo por esta camiseta y jugar con personalidad", aseguró.

Declaraciones llenas de sinceridad de un futbolista que era consciente de la presión y los focos que tenía encima y que no estaba rindiendo a la altura. A la misma altura de competición la pasada temporada, Mbappé sumaba 10 goles; y en la actual, 25.

Un cambio de paradigma que llegó en 2025 y que se ha intensificado desde el inicio de la actual temporada. Con el ‘10’ a la espalda y la llegada de un Xabi Alonso que ha depositado en el francés toda la confianza y le ha dado galones para liderar el equipo. Y Kylian no le ha fallado.

De tocar fondo en San Mamés a perseguir registros goleadores históricos de Cristiano Ronaldo. Palabras mayores.

El portugués, máximo goleador de la historia del Real Madrid, ostenta los récords del club de más goles anotados en un año natural.

Cristiano Ronaldo anotó 59 goles en 2013, 58 goles en 2012 y 56 goles en 2014. Esta última cifra ya la ha igualado Mbappé y aún tiene cinco partidos por delante -Celta de Vigo, Manchester City, Alavés, eliminatoria de Copa del Rey, y Sevilla- en 2025 para superar el récord del portugués.

Necesita tres tantos Mbappé para igualarlo y cuatro para superarlo y, si continúa con sus promedios goleadores de la temporada, apunta a conseguirlo. 1,66 tantos por encuentro; 25 en 20 partidos para la estrella gala.

Un último reto de Mbappé en 2025, con el objetivo de superar a su ídolo, con el que se fotografió en su primera visita a Valdebebas siendo un niño, para cerrar un año de cifras récord y una primera parte de temporada en la que lidera la carrera por la Bota de Oro, que ya logró en la 2024-2025, y en la que acumula 30 goles y 7 asistencias en sus 24 encuentros con el Real Madrid y con su selección.