Messi palpita con la final de la MLS

En su sexta temporada de vida, el club floridano Inter Miami disputará su primer juego por el título de la liga norteamericana gracias en buena medida al talento aparentemente inextinguible del Diez, Lionel Messi, de 38 años.

“Nos agarra bien, porque llegamos en un momento muy bueno, el equipo está firme, con confianza, ilusionado, y la verdad que jugar de local es un plus también” , dijo el capitán en una entrevista con ESPN divulgada este jueves.

“De local siempre hicimos diferencia, nos hicimos fuertes y tenemos que aprovechar”, agregó respecto a la ventaja de actuar en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida.

Messi pugnará por su primer título de la MLS, donde aterrizó a mediados de 2023, tras ser el máximo artillero de la fase regular, con 29 goles en 28 rondas, y brillar en las eliminatorias, con seis dianas en cinco partidos. “Soy competitivo, me gusta ganar, intentarlo. En el medio hemos tenido rachas malas, momentos duros, pero siempre lo intentamos, nos volvemos a levantar y en búsqueda de lo mejor siempre”, afirmó.

¿Estará en el Mundial?

La final entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps, marcada para las 16:30, hora paraguaya, tendrá lugar un día después del sorteo en Washington del Mundial de 2026, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

Messi no ha garantizado su presencia en la máxima cita del fútbol, en la que Argentina defenderá el título ganado en 2022 en Qatar.

“Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año la verdad que me sentí muy bien (...) La liga (MLS) es una liga muy física, donde los rivales crecieron muchísimo”, sostuvo.

La Pulga dijo que conversa permanentemente con el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, sobre su presencia en la Copa del Mundo. “Él siempre me dice que le gustaría que esté en el lugar que me toque, tenemos una relación de mucha confianza donde nos podemos decir las cosas y hablamos de todo” , afirmó. “En últimas estaré viéndolo (el Mundial) en vivo” .

Con o sin él, consideró que los campeones del mundo lucharán por conquistar el cuarto título mundial, y que tienen varias ventajas, entre ellas la buena gestión de Scaloni y el descubrimiento de nuevos y talentosos jugadores.

“Es un momento que Argentina tiene que aprovechar. La verdad que venir de ganar el último Mundial te da mucha confianza, alivio para trabajar y preparar las competiciones de otra manera”, manifestó. “Es un grupo que lo va a volver a intentar, que lo va a dejar todo, que va a pelear, después por pequeños detalles puede quedar fuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar”, apuntó.

La ventaja de Messi

En caso de jugar el Mundial, que se disputará a mediados del próximo año, Messi consideró que tendrá la ventaja de llegar con menos partidos encima que los jugadores que defienden clubes de Europa.

Los futbolistas que actúan en el Viejo Continente aterrizarán en Norteamérica al final de sus temporadas con sus equipos, mientras que el Diez estará en el meridiano de la campaña de la MLS.

Esta situación también podría beneficiarlo en caso de que forme parte del plantel de Argentina que enfrentará a España en la Finalissima, el torneo que enfrenta a los campeones de América y Europa.

El juego se disputará en marzo en un campo neutral, según dijo recientemente el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. “El hecho de tener una pretemporada (con Inter Miami) en el medio a mí personalmente me va a ayudar muchísimo, porque los de Europa ya llegan con muchísimos partidos encima”, afirmó. AFP