Vitinha, ¿mejor medio del mundo?: "Me gusta mucho que me reconozcan individualmente"

"Me gusta mucho que me reconozcan individualmente, pero, como ya he dicho, todo esto también viene del equipo", estimó el internacional portugués, en unas declaraciones a la prensa tras un entrenamiento hoy en el centro deportivo de Poissy.

'Vitinha', de 25 años, terminó tercero en el Balón de Oro de 2025, solo por detrás de los delanteros Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, y en el inicio de este curso ha tenido asombrosas actuaciones, como la de hace una semana en Liga de Campeones ante el Tottenham (5-3), partido en el que anotó tres tantos.

El antiguo jugador del Oporto quiso también relativizar los elogios y aseguró que en el fútbol hay rachas.

"A veces escuchamos cosas menos buenas (...) de todos modos sientan bien los elogios y agradezco a todo el mundo. De mi parte, seguiré haciendo mi trabajo de la mejor manera para ayudar al equipo y seguir en el mismo nivel, o incluso mejorarlo", opinó.

El centrocampista reconoció que sorprende ver al PSG segundo del campeonato francés -actualmente el líder es Lens-.

"¿Por qué está resultando más duro este año? Si queremos, podemos encontrar bastantes razones, pero yo no me centro mucho en eso, puede haber 1.000 razones, el cansancio, las lesiones. Se puede hablar de muchas cosas", explicó el jugador, quien dijo no querer encontrar "excusas" por los tropiezos en partidos como ante el Mónaco (1-0, el pasado fin de semana).

Rennes, en la Ligue 1 este sábado 6, y el Athletic de Bilbao, en Champions el miércoles 10, son los próximos compromisos del PSG. 'Vitinha' evitó jerarquizar y aclaró que "todos los partidos" de esta temporada son "importantes".