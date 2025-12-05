Aficionados Europeos reprochan a la FIFA incertidumbre de aficionados para viajar a EEUU

En un comunicado, el colectivo lamentó que, a sólo 200 días del inicio de la competición en Estados Unidos, México y Canadá, "hay muy pocas garantías sobre los procedimientos de entrada, la libertad de expresión y el tratamiento de los grupos vulnerables; desde las comunidades locales hasta los seguidores LGBT+ que viajan, entre otros".

"La candidatura para albergar el Mundial en 2026 incluía compromisos explícitos en materia de derechos humanos. La deteriorante situación de los derechos humanos en Estados Unidos pone en entredicho esos compromisos. Los seguidores merecen garantías, no simples seguridades vagas, para tomar una decisión informada sobre si viajar al Mundial o no. En la actualidad, no tienen ninguna", señaló en un comunicado.

FSE también consideró "alarmante" la total falta de claridad en torno a los precios y las categorías de las entradas y cuestionó que la FIFA está imponiendo precios dinámicos a la gran mayoría de estas, expuestas a subidas de precios impulsadas por la demanda y prácticas abusivas.

El director ejecutivo de FSE, Ronan Evain, expresó la preocupación por "la falta de claridad en todos los aspectos y el enfoque orientado al beneficio que ha guiado a la FIFA hasta ahora" y aseguró que "nunca en la historia del torneo se ha esperado que los aficionados asuman riesgos financieros enormes con tan poca certeza sobre lo que pueden esperar a cambio".

"La FIFA debería dar ejemplo y establecer directrices claras de precios para tranquilizar a los aficionados y reconocer su contribución al juego. Tenía el control total sobre su política de venta de entradas y, sin embargo, tomó la decisión consciente de fijar precios récord. También debe asegurar que todos los aficionados estén seguros y se sientan bienvenidos cuando asistan. Todavía no es demasiado tarde para que la FIFA haga lo correcto por todos los que asistan al torneo", añadió.