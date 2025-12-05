Duelo colombiano entre Richard Ríos y Luis Suárez en el derbi Benfica-Sporting

El equipo entrenado por José Mourinho llega al 'derbi eterno', como se le conoce en Portugal, tras derrotar al Nacional (1-2) con goles del argentino Gianluca Prestianni y el griego Vangelis Pavlidis.

Por su parte, el conjunto entrenado por Rui Borges, a tres puntos del líder, Oporto, y tres por delante del Benfica, afronta este encuentro, después de imponerse al Estrela da Amadora (4-0) con un doblete de Suárez y goles del madrileño Iván Fresneda y de Eduador Quaresma.

Suárez, exjugador del Almería, suma ya nueve dianas en su temporada de debut en la Liga portuguesa y está a uno de igualar al actual líder en la carrera por el 'pichichi', el griego Pavlidis.

El Oporto, de los españoles Samu Aghehowa, Borja Sainz y Gabri Veiga, se enfrentará el domingo al antepenúltimo, el Tondela, donde militar el portero Lucas Cañizares, hijo de la leyenda del Real Madrid y del Valencia Santiago Cañizares.

El fin de semana pasado, un gol del brasileño William Gomes ante el Estoril mantuvo a los 'dragones' en lo más alto de la tabla, aunque este jueves sufrieron su primera derrota en competiciones nacionales frente al Vitória de Guimarães (1-3), quedando eliminados de la Copa de la Liga.

Partidos de la decimotercera jornada de la Liga de Portugal:

Vitória de Guimarães - Gil Vicente.