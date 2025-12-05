El argentino Lo Celso, la novedad en convocatoria de Pellegrini aún sin Isco ni Amrabat

Lo Celso vuelve a la lista de citados del técnico chileno Manuel Pellegrini después de haberse perdido por molestias musculares los tres últimos encuentros, uno en cada una de las competiciones que disputa su equipo: ante el Utrecht neerlandés de la Liga Europa, el 27 de octubre; el derbi contra el Sevilla en LaLiga; y el partido de Copa del miércoles contra el Torrent valenciano.

También retorna a una convocatoria liguera el portero Pau López, quien ya viajó a Valencia para el encuentro copero ganado por 1-4 al modesto Torrent, aunque no jugó, tras haber sido baja en los seis últimos partidos por una rotura del tendón del músculo plantar delgado de la pierna derecha sufrida el 2 de noviembre en el calentamiento del Betis-Mallorca.

Siguen en proceso de recuperación de sus distintas dolencias en la tibia derecha Isco y Amrabat, que se golpearon en esa zona tras el encontronazo fortuito que tuvieron ambos en el duelo europeo contra el Utrecht, al ir a disparar a puerta el marroquí e impactar, sin ver a su compañero, en el pie del malagueño cuando éste intentaba controlar el balón.

Ambos, en principio, serán bajas también en el partido del próximo jueves en la Liga Europa frente al Dinamo de Zagreb en la capital croata, según avanzó este viernes el chileno Manuel Pellegrini, mientras que también continúa lesionado desde el 23 de noviembre el lateral Héctor Bellerín, que acabó el choque ante el Girona con una dolencia en el sóleo derecho.

Los convocados del Betis para la visita del Barcelona son los porteros Álvaro Valles, Pau López y Adrián; los defensas Llorente, Natan, Bartra, Aitor Ruibal, Ricardo Rodríguez, Valentín Gómez, Junior Firpo y Ángel Ortiz; los centrocampistas Deossa, Marc Roca, Altimira, Fornals, Riquelme, Lo Celso y Pablo García; y los atacantes Antony, Abde, Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.