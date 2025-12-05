El Barça busca ganar al Noia para acompañar a ElPozo en la Copa de España

Los azulgrana son segundos en la clasificación con 26 puntos a 6 de los murcianos, que el pasado lunes volvieron a la senda del triunfo ante el Jimbee Cartagena (1-2) en un partido adelantado por jugar el conjunto de Duda la Liga de Campeones.

Los catalanes, en un buen estado de forma y liderados por el cierre jiennense Antonio Pérez, visitan este sábado (16:30 horas) la pista del Noia Portus Apostoli, décimo con 17 puntos y que mantiene vivas sus opciones de estar presente en la Copa de España.

La jornada comienza a las 13:00 con un partido entre dos conjuntos que se encuentran entre los ocho primeros, como son el Movistar Inter, que es octavo con 18 puntos, y el Viña Albali Valdepeñas, cuarto con 22, que busca un triunfo que le asegure prácticamente la clasificación para la Copa de España.

A las 18:30 horas, llega otro encuentro importante en el pabellón Vista Alegre protagonizado por el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y el Osasuna Magna Navarra, que necesita ganar para no acercarse a la zona de descenso y seguir con una mínima opción de estar en la Copa de España.

Los cordobeses, con 17 puntos y novenos, necesitan un triunfo para entrar entre los ocho primeros y mantener el sueño de disputar el torneo por vez primera en su historia.

El Jaén Paraíso Interior FS, tres veces campeón de la Copa de España, está obligado vencer al Family Cash Alzira (20:00 horas) en el Olivo Arena para continuar con posibilidades una vez que es undécimo con 15 puntos.

Los valencianos son colistas con sólo un triunfo y un empate, aunque en sus partidos han dejado la impresión de contar con un mejor conjunto del que refleja la clasificación.

Ya el domingo se disputarán dos partidos, el ATP Iluminación Ribera Navarra-Servigroup Peñíscola (13:00 horas), entre dos equipos que buscan alejarse del descenso, y el Quesos El Hidalgo Manzanares-O Parrulo (17:00), sexto y séptimo igualados a 20 puntos.